Vídeo em que Maduro fala em renunciar é falso e foi criado por IA

Publicações nas redes sociais enganam ao compartilhar um vídeo no qual o ditador Nicolás Maduro supostamente declara que renunciará à Presidência da Venezuela e entregará o cargo para Edmundo González.

O conteúdo foi criado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial. Não há qualquer registro de uma possível intenção de Maduro em deixar o poder na Venezuela.

O que diz o post

A publicação contém um vídeo no qual Maduro supostamente faz o seguinte discurso em espanhol: "Decidi entregar o poder a Edmundo González neste 29 de maio. Pela paz e pela tranquilidade dos venezuelanos renuncio ao poder". Na sequência, um narrador, também em espanhol, afirma que as declarações "foram feitas em cadeia nacional", com o líder venezuelano ressaltando que "seu ciclo havia terminado e que seu gesto represente uma nova etapa para o país".

Abaixo do vídeo, há uma foto de Maria Corina Machado e de Edmundo González, líderes da oposição na Venezuela, erguendo os braços, como se estivessem comemorando o suposto anúncio de Maduro.

"MADURO SENTIU A FORÇA DELTA E VAI ENTREGAR O PODER PARA EDMUNDO GONZALES ( TRUMP )", completa uma mensagem na publicação.

Por que é falso

Vídeo em que Maduro 'anuncia' renúncia foi criado por IA. O UOL Confere submeteu o conteúdo compartilhado pelas peças enganosas à análise do Hive Moderation, especializado na identificação de adulterações digitais. A ferramenta apontou 99,6% de possibilidade de o áudio ter sido adulterado com o auxílio de inteligência artificial (abaixo).

Hive Moderation indica 99,6% de probabilidade de áudio de conteúdo usado por postagens falsas ter sido manipulado por IA Imagem: Reprodução

Presidente venezuelano mandou recado a Biden em conteúdo original. Por meio de uma busca reversa, é possível verificar que o vídeo original foi ao ar em abril de 2024, ou seja, antes da conturbada eleição presidencial venezuelana ocorrida em julho daquele ano. Em seu programa na televisão estatal, Maduro tentou enviar um recado para Joe Biden, então presidente dos Estados Unidos e que ameaçava sanções à Venezuela pelo cerco à oposição nas eleições. A ameaça, porém, virou motivo de piada quando o líder venezuelano se atrapalhou ao falar em inglês e provocou risos até de apoiadores (aqui, aqui, em espanhol, e abaixo).

| Nicolás Maduro intentó enviarle un mensaje a Joe Biden en inglés y provocó la risa de su propio público.pic.twitter.com/DI9FQ3bP6B -- UHN Plus (@UHN_Plus) April 16, 2024

Não há registro de que Maduro tenha intenção de renunciar. Uma busca no Google (aqui) não trouxe qualquer resultado sobre uma possível pretensão de o presidente venezuelano deixar o cargo e entregá-lo para um opositor. Caso houvesse alguma manifestação pública de Maduro neste sentido, certamente ela seria retratada tanto pela imprensa venezuelana como internacional, o que não é o caso.

Edmundo González está exilado na Espanha. O opositor venezuelano está no país europeu desde setembro, após ser expedida uma ordem de prisão contra ele (aqui). No início deste mês, ele foi internado após um quadro de pressão baixa, mas logo se recuperou e recebeu alta um dia depois (aqui).

Reeleição de Maduro foi marcada por suspeita de fraude. Em julho de 2024, o ditador venezuelano foi reeleito para seu terceiro mandato. O pleito, porém, foi cercado por suspeitas de irregularidades, provocando questionamentos sobre sua legitimidade (aqui). A falta de divulgação das atas eleitorais foi um dos principais motivos levantados pela oposição, que reivindicou a vitória do candidato Edmundo González (aqui). Uma onda de protestos violentos tomou conta do país, com dezenas de mortos e milhares de pessoas presas (aqui).

Viralização. Uma publicação no Threads tem 4.100 curtidas e 2.900 compartilhamentos até hoje.

Este conteúdo também foi checado por Boatos.org.

5 dicas para você não cair em fake news