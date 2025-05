Vai ter greve no Metrô de SP amanhã (22)? O que se sabe sobre paralisação

Do UOL, em São Paulo

Os metroviários de São Paulo se reúnem hoje em uma cerimônia para fundação da sua nova sede. No encontro, é discutida a possibilidade da deflagração de uma greve.

O que aconteceu

Evento terá uma assembleia dos metroviários. De acordo com o anúncio do encontro, a sessão deve decidir "os rumos da luta da campanha salarial, com possibilidade de greve em defesa dos direitos dos trabalhadores".

Além das reivindicações salariais, a categoria discute também a privatização do metrô. "A pauta da assembleia é o acordo coletivo da categoria que pleiteia valorização dos trabalhadores metroviários e dos serviços do metrô, além do caráter público da empresa", diz o sindicato.

Esta batalha dos metroviários se insere no contexto de luta contra a tentativa do governo Tarcísio de privatizar o Metrô. Portanto, isso por si só já merece concentração da categoria metroviária e apoio de todo movimento social que luta contra as privatizações e defende o direito democrático de luta dos trabalhadores.

O principal motivo do encontro, no entanto, é a inauguração da nova sede do Sindicato dos Metroviários. O local leva o nome de "Espaço da Classe Trabalhadora" e passou a ser sede da categoria após a perda do antigo prédio, tomado pelo governo estadual em 2021.

A assembleia começou às 17h30. Não foi divulgado um horário de encerramento do encontro, mas é esperado que o resultado seja divulgado ainda nesta quarta-feira.

Acompanhe a assembleia ao vivo: