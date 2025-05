Unaids "encorajada" por comentários de Musk sobre financiamento dos EUA

A agência da ONU dedicada ao combate contra a aids, a Unaids, se declarou "profundamente encorajada" nesta quarta-feira (21) pelos recentes comentários de Elon Musk, assessor de Donald Trump, sobre o financiamento americano à ajuda internacional.

A Unaids calculou que poderiam ocorrer 4,2 milhões de mortes a mais relacionadas à aids em 2029 devido aos cortes na ajuda externa ordenados pelo governo Trump como parte dos esforços para reduzir o gasto público americano.

Musk, uma peça-chave no plano de cortes do presidente americano, indicou em uma entrevista no Foro Econômico de Doha, na terça-feira, que os ajustes no financiamento poderiam ser revisados.

No vídeo, o bilionário pergunta a uma jornalista que programas médicos "não estão sendo financiados", antes de acrescentar: "Vou resolver isso imediatamente".

"Se for verdade, o que duvido, vamos resolver", completou, depois que a jornalista citou como exemplo as atividades relacionadas com a prevenção.

Em um comunicado, a agência da ONU se mostrou "profundamente encorajada pela declaração de Musk de que abordará a atual crise de falta de financiamento".

Trump congelou grande parte da ajuda internacional americana enquanto elimina os programas que não se adequam às suas prioridades. Sua administração concedeu isenções, entre elas para o programa Pepfar, um dos pilares da luta contra a aids no mundo.

No entanto, a Unaids considera que a luta contra a doença foi prejudicada apesar da isenção.

