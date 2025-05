UE planeja taxa de 2 euros para pacotes de baixo valor em revés para Shein e Temu

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia deve propor uma taxa de manuseio de 2 euros para pacotes de comércio eletrônico de baixo valor que chegam ao bloco, enquanto luta para lidar com os bilhões de produtos baratos vendidos por plataformas online, como Shein e Temu, aos consumidores europeus.

As autoridades alfandegárias da UE lidaram com cerca de 4,6 bilhões de pacotes de baixo valor comprados online em 2024, 91% da China e o dobro em relação a 2023.

Em fevereiro, a Comissão Europeia disse que removeria a isenção de impostos para remessas de baixo valor que não superassem 150 euros, mas não até 2028. A Comissão também disse que exploraria a possibilidade de uma taxa de manuseio de comércio eletrônico.

A taxa precisa ser aprovada pelos governos da UE, que ainda não a discutiram, e pelo Parlamento Europeu. A França solicitou essa medida no mês passado.

O Executivo da UE disse que a taxa cobriria o trabalho para garantir a conformidade do grande número de pacotes com as regras da UE, como a segurança dos brinquedos, e seria incorrida pelo varejista online, e não pelos clientes.

"Com 4,6 bilhões de pacotes, não é possível ter controles adequados e introduzi-los custa muito dinheiro e, portanto, é justo pedir ao Alibaba, Temu ou Shein que paguem sua parte justa do custo", disse Bernd Lange, presidente do comitê de comércio do Parlamento Europeu, a repórteres nesta quarta-feira.

Shein e Temu não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

O Ministério das Relações Exteriores da China disse esperar que a UE cumpra seu compromisso com a abertura e "forneça um ambiente de negócios justo, transparente e não discriminatório para as empresas chinesas".

A Comissão apresentou uma proposta de taxa de manuseio de 2 euros por pacote entregue diretamente ao cliente ou uma taxa de 50 centavos para pacotes manuseados por um depósito dentro da UE.

Os Estados Unidos eliminaram este mês sua política "de minimis", que permitia a entrada com isenção de impostos para encomendas com valor inferior a US$800.

Os varejistas europeus dizem que a política de isenção de impostos existente dá à Shein e à Temu uma vantagem injusta.

A taxa de manuseio "poderia ser parte da solução para remediar a concorrência desleal da Temu e de outras empresas", disse Stephan Tromp, vice-diretor administrativo da associação de varejo alemã HDE. "Ao mesmo tempo, o limite de isenção de impostos de 150 euros deve ser abolido."

(Reportagem de Philip Blenkinsop em Bruxelas, reportagem adicional de Ethan Wang em Pequim, Helen Reid em Londres e Matthias Inveradie em Dusseldorf)