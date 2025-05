Tubarão-martelo aparece em praia no Rio e interrompe aula de surfe: 'susto foi grande'

Um tubarão surgiu perto da praia e assustou os alunos de uma escola de surfe, no último domingo, 18, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os surfistas estavam na água, próximo ao Posto 5, quando avistaram a barbatana do animal deslizando entre as ondas.

"O susto foi grande, pois ele estava muito próximo da gente", diz o professor de surfe Flávio Siqueira, que estava na água com os alunos.

O tubarão apareceu no outside, área do mar onde os surfistas da escola Posto 5 esperam pelas ondas. Ele conta que orientou os alunos a saírem da água por precaução.

"Ele estava nadando tranquilo, mas tinha muito peixe, então achamos melhor parar a aula. Um aluno avisou o Juan Duarte, que também é professor na nossa escola, e ele fez o vídeo", diz.

Além da barbatana, Siqueira chegou a ver parte do dorso do tubarão, o que possibilitou calcular o tamanho do animal. "(O dorso) estava dois palmos para fora da água e deu para ver a cauda. Era um tubarão grande, com cerca de 3 metros de comprimento."

Ele enviou as imagens para um especialista que identificou a espécie como sendo um tubarão-martelo.

Segundo Siqueira, não é a primeira vez que um tubarão surpreende os surfistas no Rio. Ele conta que, no dia 1º de maio, estava com os alunos em Arraial do Cabo, município vizinho ao Rio, quando avistou a barbatana.

"Lá em Arraial havia um cardume de peixe e ele estava caçando, por isso nos afastamos. Este de domingo estava passeando, bem tranquilo, não estava nem ligando para nossa presença ali. Saímos da água mais por precaução."

Ataques a humanos

Não há registros recentes de ataque de tubarão a pessoas no litoral do Rio de Janeiro. No litoral norte de São Paulo, que é contíguo ao do Rio, foram registrados dois ataques em 2021, em Ubatuba.

No dia 3 de novembro, feriado de Finados um turista francês foi mordido por um tubarão na Praia do Lamberto, que é afastada do centro da cidade. Ele teve um ferimento de dez centímetros na perna e foi atendido em um hospital de Caraguatatuba.

No dia 15 do mesmo mês, feriado da Proclamação da República, uma idosa foi atacada quando se banhava na Praia Central, próxima ao centro da cidade. Ela sofreu uma lesão de 25 centímetros na perna, foi socorrida pelos salva-vidas e levada para a Santa Casa local, onde recebeu sutura no ferimento e vacina antitetânica.

Segundo o Instituto Argonauta, que monitora as praias da região, existem cerca de 380 espécies de tubarão no mundo e no Brasil são cerca de 80.

Das espécies brasileiras, somente 12 podem causar incidentes com seres humanos. Os ataques em Ubatuba levaram o Instituto a emitir nota recomendando cuidados para os banhistas como forma de prevenção.

As recomendações incluem:

- Ficar em grupos, pois os tubarões atacam pessoas isoladas;

- Não avançar para áreas mais profundas;

- Evitar nadar de manhã cedo ou ao final da tarde, quando os tubarões estão mais ativos;

- Não entrar na água se tiver ferimentos com sangue;

- Evitar o uso de joias brilhantes;

- Não se banhar acompanhado de pequenos animais, como cães;

- Não nadar em meio a cardumes ou próximo a pontos de pescas.