Trump diz que considera abrir capital das empresas de crédito imobiliário Fannie Mae e Freddie Mac

Por Jasper Ward

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que tomará uma decisão em breve sobre a possível abertura de capital das empresas de financiamento hipotecário Fannie Mae e Freddie Mac, dizendo que está "considerando muito seriamente" fazer isso.

Em uma publicação na rede Truth Social, Trump disse que falará com o secretário do Tesouro, Scott Bessent,com o secretário do Comércio, Howard Lutnick, e com o diretor federal de Financiamento Imobiliário, William Pulte.

"Fannie Mae e Freddie Mac estão indo muito bem, gerando muito DINHEIRO, e parece que chegou a hora", disse Trump, sem fornecer mais detalhes.

A Fannie Mae e a Freddie Mac, que operam como empresas com fins lucrativos com acionistas privados, foram criadas pelo Congresso dos EUA para expandir o mercado nacional de empréstimos imobiliários. Elas compram empréstimos imobiliários credores privados, reempacotando-os como títulos lastreados em hipotecas.

Quando o mercado imobiliário entrou em colapso em 2008, a Fannie Mae e a Freddie Mac sofreram perdas avassaladoras. Para evitar efeitos catastróficos para a economia norte-americana, as empresas foram colocadas sob tutela da recém-criada Agência Federal de Financiamento Habitacional.

Tentativas anteriores de retirar o controle do governo sobre as organizações, inclusive durante o primeiro mandato de Trump, não tiveram sucesso.

Em fevereiro, Bessent disse que a liberação de Fannie e Freddie de sua tutela dependeria das implicações na taxa de hipoteca.

"A prioridade para a divulgação da Fannie e da Freddie, a métrica mais importante que estou analisando, é qualquer estudo ou indício de que as taxas de hipoteca aumentariam", disse Bessent em entrevista à Bloomberg.

(Reportagem de Jasper Ward)