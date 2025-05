Trump confronta presidente da África do Sul com falsas alegações de genocídio

Por Nandita Bose

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, confrontou nesta quarta-feira o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, na Casa Branca, com os temas mais controversos de disputa entre os dois países, incluindo as alegações de Trump de um "genocídio branco".

A África do Sul rejeita a alegação de que os brancos são alvos desproporcionais de crimes. As taxas de homicídio são altas no país e a maioria esmagadora das vítimas é negra.

Depois de uma conversa inicial amigável, na qual Trump elogiou os jogadores de golfe sul-africanos e Ramaphosa disse que queria falar sobre minerais críticos e comércio, Trump exibiu um vídeo que supostamente mostrava evidências de um genocídio de brancos.

Ramaphosa permaneceu sentado sem expressão enquanto o vídeo era exibido, ocasionalmente esticando o pescoço para olhar para ele. Trump disse que o vídeo mostrava as sepulturas de milhares de fazendeiros brancos. Ramaphosa disse que não tinha visto isso antes e que gostaria de descobrir qual era o local.

Trump então exibiu cópias impressas de artigos que, segundo ele, mostravam sul-africanos brancos que haviam sido mortos, dizendo "morte, morte" ao folheá-los.

Ramaphosa disse que havia crime na África do Sul, e que a maioria das vítimas era negra. Trump o interrompeu e disse: "Os fazendeiros não são negros".

Ramaphosa respondeu: "Essas são preocupações sobre as quais estamos dispostos a conversar com você".

Nos últimos meses, Trump criticou a lei de reforma agrária da África do Sul que visa reparar as injustiças do apartheid e o processo judicial de genocídio do país contra Israel.

Ele cancelou ajuda, expulsou o embaixador da África do Sul e ofereceu refúgio aos afrikaners da minoria branca com base em alegações de discriminação racial que Pretória diz serem infundadas.

Trump acusou a África do Sul de confiscar terras de fazendeiros brancos e de alimentar a violência contra os proprietários brancos com "retórica odiosa e ações governamentais".

Pretória diz que essas alegações são imprecisas e "não reconhecem a história profunda e dolorosa da África do Sul", ou seja, sua longa história de dominação por colonialistas brancos, consagrada no sistema do "apartheid".

Os riscos da reunião desta quarta-feira são altos para a África do Sul. Os Estados Unidos são seu segundo maior parceiro comercial, depois da China, e o corte na ajuda já resultou em uma queda nos testes para pacientes com HIV.

(Reportagem adicional de Nellie Peyton, Siyanda Mthethwa, Tim Cocks e Colleen Goko-Petzer em Johanesburgo e Daphne Psaledakis em Washington)