Tottenham vence Manchester United (1-0) e conquista Liga Europa

O Tottenham conquistou a Liga Europa ao derrotar o Manchester United por 1 a 0 na final nesta quarta-feira (21), no estádio de San Mamés, em Bilbao, na Espanha.

Enquanto isso, os 'Red Devils', apenas uma posição acima do Tottenham na Premier League, encerram uma temporada para ser esquecida, em que nem mesmo a chegada do técnico português Rúben Amorim foi capaz de reerguê-los.

Na final 100% inglesa, quem comemorou após o apito final foi a torcida do time londrino, enquanto a tristeza ficou do lado do United, que enfrenta dificuldades financeiras e não poderá disputar nenhuma competição europeia na próxima temporada.

Um drama para o clube de Old Trafford, que nas tribunas de San Mamés contou com a presença do lendário Sir Alex Ferguson.

Um gol contra de Brennan Johnson que contou com a colaboração involuntária do zagueiro Luke Shaw na reta final do primeiro tempo (42') permitiu que os 'Spurs' do técnico Ange Postecoglou encerrassem um longo jejum que vinha desde 2008 (Copa da Liga Inglesa) e reconquistasse um título europeu 41 anos depois (Copa da Uefa de 1984).

"Foi uma temporada difícil para a nossa equipe, mas acredito sinceramente que merecíamos terminá-la assim (...) Parecia que seria uma temporada ruim, mas a situação se inverteu porque a terminamos da melhor maneira possível", comemorou o zagueiro do Tottenham, Cristian Romero, em entrevista ao canal de televisão espanhol Movistar+.

- Sexto clube inglês na Champions -

Com este triunfo, o Tottenham será o sexto time inglês na Liga dos Campeões do ano que vem e disputará a Supercopa da Europa neste verão europeu contra Inter de Milão ou Paris Saint-Germain.

O time londrino se confirmou como o maior pesadelo do United nesta temporada, tendo vencido todas as quatro partidas: duas na Premier League, uma na Copa da Liga Inglesa e esta final da Liga Europa.

Em uma partida intensa e eletrizante entre duas equipes que trouxeram mais jogo físico do que de qualidade, o gol saiu após um cruzamento na área do meia senegalês Pape Sarr finalizado por Brennan Johnson. A bola desviou no braço de Shaw e entrou lentamente, passando rente à primeira trave de André Onana.

A partida poderia ter ficado favorável ao time de Rúben Amorim, que levou perigo através do talentoso meio-campista português Bruno Fernandes e de Amad Diallo pelo lado direito.

Mas a equipe que marcou sete gols nas duas partidas da semifinal contra o Athletic Bilbao desta vez não conseguiu superar o goleiro italiano Guglielmo Vicario.

- Resistência heroica -

Nem no segundo tempo, com uma artilharia pesada do United no estádio conhecido como 'La Catedral'. No minuto 68, o zagueiro holandês Micky Van de Ven fez uma das jogadas decisivas do jogo, afastando acrobaticamente em cima da linha uma cabeçada do atacante dinamarquês Rasmus Højlund.

Quatro minutos depois, foi Bruno Fernandes quem cabeceou a bola, mas ela passou perto da meta.

E aos 74 minutos, o argentino Alejandro Garnacho, que havia entrado em campo pouco antes, desferiu um chute rasteiro de pé direito que Vicario desviou para escanteio.

O volante brasileiro Casemiro, que teve pouca participação nos 90 minutos, tampouco conseguiu o gol de empate com uma bicicleta em que a bola foi para fora, já nos acréscimos.

Esse foi o fim do ímpeto do United, que sofreu sua única derrota na competição logo na final.

"Desde que cheguei aqui, as pessoas sempre diziam que o Tottenham é um bom time, mas que nunca consegue vencer. Agora conseguimos!", comemorou Brennan Johnson.

De fato, este título acaba com a reputação dos 'Spurs', vice-campeão da Champions de 2019, de time perdedor em decisões.

Não há garantia de que o técnico grego continuará liderando o time na próxima temporada, mas ele permanecerá na mente dos fãs como o herói desta jornada épica do time do norte de Londres.

O Tottenham conquista assim o seu terceiro título da segunda competição de clubes mais importante da Europa. Em 1972 e 1984 ergueu a Copa da Uefa (antiga Liga Europa).

