Tottenham vence Manchester United (1-0) e conquista Liga Europa

O Tottenham conquistou a Liga Europa ao derrotar o Manchester United por 1 a 0 na final nesta quarta-feira (21) no estádio de San Mamés, em Bilbao, na Espanha.

Um gol contra do zagueiro Luke Shaw, ao tentar interceptar Brennan Johnson na reta final do primeiro tempo (42') permitiu que os 'Spurs' do técnico Ange Postecoglou encerrassem um longo jejum de títulos que vinha desde 2008.

Com este triunfo, o Tottenham disputará a próxima Liga dos Campeões, enquanto os 'Red Devils' encerram uma temporada para ser esquecida, sem nenhuma alegria.

