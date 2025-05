'Degradante': mulher é suspeita de torturar mãe para roubar aposentadoria

Uma mulher foi presa no Rio de Janeiro ontem por suspeita de torturar a própria mãe para se apropriar da aposentadoria.

O que aconteceu

Mulher torturou a própria mãe por cerca de oito anos. Ambas moravam no bairro de Jacarepaguá, zona oeste do Rio. As idades não foram repassadas pela Polícia Civil.

Policiais civis encontraram a vítima em "situação degradante". Em nota, a corporação informou que a idosa "estava deitada em um colchão sujo de urina e restos de comida, vestindo apenas roupas íntimas, com diversas marcas de agressão pelo corpo e sem conseguir se comunicar de forma clara".

Testemunhas disseram que as agressões já ocorriam há cerca de oito anos. Também informaram que a agressora se apropriava da aposentadoria da vítima e administrava medicamentos controlados sem prescrição médica.

A filha foi presa em flagrante. Ela responde por outro mandado de prisão pelo mesmo crime. O UOL não conseguiu contato com a defesa da suspeita. O espaço está aberto em caso de manifestação.

Já a idosa foi encaminhada para exame de corpo de delito. A casa onde mãe e filha moravam passou por perícia.