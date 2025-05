Taxas de juros sobem com Treasuries, tendo fiscal nos EUA e no Brasil no radar

Os juros futuros têm leve alta e renovavam máximas na manhã desta quarta-feira, 21, em meio ao avanço dos rendimentos dos Treasuries e dólar oscilando perto da estabilidade. A curva dos Treasuries é influenciada pelas preocupações com o cenário fiscal dos Estados Unidos.

As curvas de títulos de outros países também estão pressionadas. Por aqui, o fiscal está na mira com a reunião da Junta de Execução Orçamentária (JEO) com participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir o relatório bimestral de receitas e despesas, que será divulgado amanhã. A preocupação com o fiscal no Brasil pressionou para cima as taxas ontem.

Às 9h20, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 marcava 14,750%, de 14,734% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 subia a 14,015%, de 13,965%, e o para janeiro de 2029 tinha máxima de 13,595%, de 13,523% no ajuste de terça-feira.