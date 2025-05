Target decepciona com lucro e receita no 1º trimestre fiscal

A Target, gigante varejista americana de artigos gerais, teve lucro líquido de US$ 1,04 bilhão em seu primeiro trimestre fiscal (encerrado em 3 de maio), de acordo com balanço publicado nesta quarta-feira, com lucro ajustado por ação de US$ 1,30, abaixo do lucro de US$ 2,03 registrado no mesmo período do ano passado e do consenso da FactSet, que esperava US$ 1,61.

A receita da empresa, que tem sede em Minneapolis (EUA), caiu 2,8% em relação a 2024, a US$ 23,8 bilhões. O número também ficou aquém da expectativa da FactSet, de US$ 24,2 bilhões. As vendas líquidas da Target no período foram de US$ 23,8 bilhões, menor do que as vendas de US$ 24,5 bilhões registradas em 2024.

A varejista ainda reduziu a faixa de lucro ajustado por ação para o ano fiscal de 2025 e informou que a projeção agora é de US$ 7 a US$ 9, menor do que a faixa anterior de US$ 8,80 a US$ 9,80. O novo ponto médio da faixa, US$ 8, está abaixo da projeção de US$ 8,34 por ação.

De acordo com o diretor financeiro da Target, Jim Lee, a perspectiva considera o impacto esperado das tarifas e um ambiente de gastos do consumidor mais fraco. Ele disse que a empresa está "trabalhando arduamente" para minimizar o impacto total das tarifas.

O CEO da Target, Brian Cornell, ressaltou que uma série de fatores afetam negativamente as vendas da empresa, incluindo incerteza tarifária, menor confiança do consumidor, fraca demanda por itens discricionários e boicotes vinculados à decisão da empresa de reverter certas iniciativas de diversidade, equidade e inclusão.

Às 8h36 (de Brasília), a ação da Target recuava 3,69% no pré-mercado de Nova York.

*Com informações da Dow Jones Newswires