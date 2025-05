STOXX 600 se afasta de picos em 2 meses e papéis de varejistas e de luxo pressionam índice

Por Sruthi Shankar e Ragini Mathur e Purvi Agarwal

(Reuters) - As ações europeias registraram leve variação negativa nesta quarta-feira, com ganhos de papéis mais amplos superando quedas das ações de luxo e de varejo, enquanto investidores monitoravam um projeto de lei de corte de impostos nos Estados Unidos.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,04%, a 553,82 pontos, com papéis de varejo pressionando fortemente o mercado, com queda de 0,8%.

A JD Sports, de Londres, caiu 10,6%, ficando na parte inferior do STOXX 600, depois que a varejista britânica de material esportivo divulgou uma queda de 2% nas vendas do primeiro trimestre e alertou que os preços mais altos em seu principal mercado, os EUA, podem afetar a demanda dos clientes.

LVMH, Hermes e Kering, entre outras, caíram mais de 2%, depois que o grupo de luxo Chanel informou uma queda de 4,3% em suas vendas anuais comparáveis.

Por outro lado, as ações de tecnologia foram as que mais ganharam.

A alta de 2,3% da Infineon, depois que a fabricante alemã de chips disse que trabalharia com a Nvidia para desenvolver chips para novos sistemas de fornecimento de energia dentro de data centers de inteligência artificial, deu um impulso ao setor.

Investidores estão preocupados com a falta de progresso em acordos comerciais, à medida que o prazo se aproxima do fim para a trégua de 90 dias do presidente dos EUA, Donald Trump, em relação às tarifas, bem como com uma legislação tributária nos EUA, que tem levantado preocupações sobre a saúde fiscal do país.

"Há algumas questões importantes, como se Donald Trump conseguirá ou não levar isso adiante, como a enorme incerteza sobre o que está acontecendo com as tarifas e de onde virá o dinheiro para pagar por esses cortes de impostos", disse Danni Hewson, chefe de análise financeira da AJ Bell.

"Se a saúde econômica dos EUA não for tão vigorosa, investidores da Europa ficarão muito preocupados."

O STOXX 600, entretanto, recuperou-se da queda de abril e está sendo negociado a menos de 3% de seus picos históricos.

O setor de defesa subiu 0,5% depois que Trump selecionou um projeto para o escudo de defesa antimísseis Domo de Ouro, no valor de US$175 bilhões, na terça-feira.

Em LONDRES, o índice Financial Times registrou variação positiva de 0,06%, a 8.786,46 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,36%, a 24.122,40 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,40%, a 7.910,49 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,07%, a 40.551,22 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,11%, a 14.307,60 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,26%, a 7.357,57 pontos.