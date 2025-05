SP lidera arrecadação de ICMS da Petrobras no 1º trimestre, com R$ 5,6 bi

São Paulo foi o Estado que mais arrecadou Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da Petrobras no primeiro trimestre de 2025, de acordo com Relatório Fiscal do 1º trimestre do ano da estatal divulgado esta semana. Foram cerca de R$ 5,6 bilhões pagos no período ao governo paulista, valor que representa 14,7% da arrecadação total do tributo no Estado.

Nos três primeiros meses de 2025, a Petrobras recolheu um valor total de R$ 65,7 bilhões aos cofres públicos de tributos e participações governamentais em todo o País. Desse total, R$ 22,6 bilhões foram tributos federais, uma queda de 8,1% contra o trimestre anterior.

Para os Estados, o recolhimento de ICMS pela Petrobras resultou em R$ 26,1 bilhões, queda de 5,1% na mesma comparação. Já em tributos municipais, o recolhimento dobrou, para R$ 600 milhões em relação ao trimestre anterior, e registrou uma alta de 20,7% ante o mesmo período do ano passado.

Mato Grosso foi o Estado onde o recolhimento de ICMS da Petrobras teve maior peso nas contas governamentais, de 49,2% (R$ 1,259 bilhão), seguido da Paraíba, com 25,9% (R$ 384,7 milhões).

Já a Bahia registrou o menor porcentual, contribuindo com 0,5% nas contas do governo, ou R$ 173 milhões.

"A Petrobras possui papel relevante na arrecadação do ICMS, tanto na condição de contribuinte, em razão de suas próprias operações, como é o caso do ICMS monofásico, quanto na condição de substituto tributário nas operações realizadas por terceiros", informou a Petrobras em nota.