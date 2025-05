Sociólogo de migrações Douglas Massey ganha Princesa das Astúrias de Ciências Sociais

O sociólogo americano Douglas Massey, criador de um modelo teórico sobre as migrações humanas em tempos de globalização, ganhou o Prêmio Princesa das Astúrias de Ciências Sociais, nesta quarta-feira (21) na Espanha.

Massey "fez contribuições fundamentais para a compreensão das migrações internacionais e suas consequências para a segregação urbana e a estratificação social, processos acentuados pelas dinâmicas globalizantes", explicou o júri em sua decisão.

Nascido no estado americano de Washington em 1952, Massey teve um "amplo impacto nas ciências sociais como um todo" com seu "modelo teórico do mais exigente rigor acadêmico", continuou o júri deste prêmio, concedido pela Fundação Princesa das Astúrias, herdeira do trono espanhol.

Seu modelo teórico nos permite "interpretar as sociedades contemporâneas ? nas quais as migrações se tornaram um fator estrutural ? com uma perspectiva calma, racional e empática", acrescentou a decisão.

A Fundação Princesa das Astúrias destacou a "abordagem acessível" dos textos de Massey, que tiveram impacto tanto nas universidades quanto na formulação de políticas públicas.

Professor de sociologia e relações públicas na Universidade de Princeton, Massey também foi cofundador e codirigiu projetos sobre padrões migratórios na América Latina, como o Projeto de Migração Mexicana e o Projeto de Migração Latino-Americana.

du/rs/avl/aa/fp

© Agence France-Presse