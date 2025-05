Senador Cleitinho se desculpa por interromper CPI para tirar foto com Virgínia

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) pediu desculpas nesta terça-feira, 20, por ter interrompido a Comissão Parlamentar de Inquérito das Apostas Esportivas, a CPI das Bets, para elogiar a influenciadora Virgínia Fonseca e pedir que ela gravasse um vídeo para sua esposa e para sua filha durante seu depoimento. O parlamentar afirmou ter agido "no calor da emoção".

O episódio ocorreu na semana anterior, enquanto Virgínia participava da CPI na condição de testemunha. Em sessão plenária, Cleitinho admitiu que "não era o local nem o momento" para fazer tal pedido.

"Como homem público, venho aqui humildemente reconhecer meu erro e pedir desculpas. Mas acredito que foi um erro perdoável", declarou o senador.

Segundo ele, pouco antes de chegar à CPI, sua esposa - que acompanha Virgínia nas redes sociais - havia pedido um vídeo da influenciadora. "Fui muito ausente na vida da minha filha. Então, toda vez que ela me pede alguma coisa, tento fazer na hora", justificou.

Apesar do pedido de desculpas, Cleitinho afirmou que "não tira uma vírgula" do que disse durante a sessão. Na ocasião, ele argumentou que a CPI deveria focar em temas mais relevantes para o país e não na influenciadora. O parlamentar também classificou Virgínia como uma "fonte de receitas e empregos", enquanto os parlamentares seriam uma "fonte de despesa".

Relembre o momento

Na terça-feira, 13, durante o depoimento de Virgínia Fonseca na CPI das Bets, Cleitinho elogiou os produtos de "pré-treino" promovidos por ela, que ele mesmo consome. Em seguida, levantou-se e gravou um vídeo com a influenciadora.

"Não estou aqui para apontar o dedo para você. Estou aqui para poder sensibilizar, tocar seu coração, para que você comece a fazer propaganda contra esse tipo de jogo. E continue fazendo mais o seu 'pré-treino'. Inclusive, vou terminar aqui... pode mandar um abraço para minha esposa e para minha filha?", perguntou.

O senador então se dirigiu até Virgínia e gravou com seu celular um vídeo no estilo "selfie". A cena arrancou risos no plenário da comissão, mas não teve reação por parte da relatora da CPI, Soraya Thronicke (Podemos-MS), nem do presidente, Hiran Gonçalves (PP-RR).

Soraya, no entanto, afirmou depois que se sentiu ofendida pelas colocações de Cleitinho e solicitou que ele participe das próximas reuniões da CPI, contribuindo com os trabalhos de investigação contra as "máfias" dos jogos ilegais.

"Não estou aqui para lacrar. Tem gente que pensa que entrou aqui para ser influencer. Não estuda, não se aprofunda. Tem que se preocupar com as causas que importam para o País", criticou a senadora.