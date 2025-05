Câmara mais cara de SP gastou R$ 4,9 milhões por vereador em 2024

Um levantamento do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) mostrou que as cidades de São José dos Campos, Osasco e Guarujá tiveram os vereadores mais caros do Estado de São Paulo em 2024.

O que aconteceu

Em 2024, cada vereador de São José dos Campos custou, em média, R$ 4.940.765,40. Esse valor é a soma do salário com os encargos de gabinete —gastos que vão desde o pagamento de assessores, vestimenta, transporte e assinaturas de jornais.

Este ano, vereadores de São José dos Campos tiveram 86% de reajuste salarial. Valor era de R$ 10.173 e passou para R$ 18.991,68 no dia 1º de janeiro de 2025. O aumento salarial foi aprovado em 2022.

O custo total da Câmara de Vereadores da cidade em 2024 foi de R$ 103.756.073,41. São José dos Campos conta com 21 vereadores.

A Câmara Municipal avaliou o levantamento do TCE como "simplista". Em resposta ao UOL, a assessoria informou que "é preciso considerar que por economicidade e maior qualidade na prestação do serviço a Câmara executa locações ao invés de aquisições, como frota de veículos e equipamentos".

Esses serviços são contabilizados como despesa corrente, que é a base de cálculo do levantamento deste mapa, no entanto, se a Casa fizesse a aquisição dos mesmos serviços e produtos, o custo seria superior, mas não aparecia entre as despesas.

Câmara Municipal de São José dos Campos

Na sequência, aparecem os vereadores de Osasco e Guarujá. Osasco, que teve os vereadores mais caros no levantamento de 2023, teve custo médio de R$ 4.419.033,99 por vereador em 2024. Já os vereadores do Guarujá tiveram custo médio de R$ 4.277.431,36.

Câmara de Osasco também questionou o levantamento do TCE. "Uma cidade com orçamento maior tem, também, maior custo de manutenção", afirmou a assessoria da Câmara Municipal por meio de nota. "É errado considerar o custo somente por vereador, porque há que se considerar toda a estrutura necessária para o funcionamento de uma Câmara Municipal como gastos com servidores."

O município com os vereadores mais baratos foi Gabriel Monteiro, com gasto anual médio de R$ 43.748,43 por vereador. As dez câmaras municipais mais baratas do estado são de municípios pouco populosos, com 9 vereadores cada.

Além do salário dos vereadores, os limites de gastos com encargos de gabinete são definidos pelos próprios municípios. Quem legisla sobre esses gastos é a Câmara. As regras variam conforme as leis municipais —e os critérios são definidos pelos próprios vereadores.

Só é possível contratar pessoas físicas temporariamente. Os gastos mais comuns para a verba de gabinete são relacionados à atividade parlamentar. Mesmo assim, a legislação municipal pode determinar o que é ou não indispensável para a atuação dos vereadores.