"Samba Infinito": curta de Leonardo Martinelli representa Brasil na Semana da Crítica de Cannes

O curta-metragem "Samba Infinito", de Leonardo Martinelli, com participação especial de Gilberto Gil e Camila Pitanga, está na competição da Semana da Crítica. O filme é o único representante do Brasil da importante mostra paralela do Festival de Cannes.

"Samba Infinito" se passa durante o Carnaval e acompanha a jornada de um gari que, mesmo estando de luto, trabalha na limpeza das ruas da cidade. Ele encontra uma criança perdida e decide ajudá-la.

Curta é feito de contrastes: alegria-tristeza, cultura popular-cultura de elite, trabalho-festa, realidade-fantasia. Ele simboliza uma das imagens mais fortes do Brasil que é o Carnaval. "A inspiração de fazer o projeto veio de juntar esses temas contrastantes e, ao mesmo tempo, muito brasileiros", explica Leonardo Martinelli em Cannes

Ele lembra que a origem do Carnaval "vem de um legado da colonização europeia, mas também traz muitos elementos da diáspora africana, da cultura indígena. Então tudo acaba se misturando e formando algo unicamente brasileiro, e a gente busca retratar um pequeno fragmento disso no nosso filme".

Gilberto Gil no elenco

Além da participação especial de Gilberto Gil, como um sábio guardião do Gabinete Real de Leitura, e de Camila Pitanga, o curta tem a atuação de Alexandre Amador e a estreia do ator mirim Miguel Leonardo. Para o jovem cineasta foi uma "sorte e honra ter esse elenco muito especial. Um quarteto que ilumina a tela", celebrou ele.

Poder dirigir Gilberto Gil, particularmente, foi "a realização de um sonho porque ele é um artista brasileiro, na minha opinião, um dos mais importantes do século 20 e 21. Gil representa as contradições e as belezas que existem no ser brasileiro", indica.

A primeira cena do filme é genial, uma ideia realmente de cinema. Uma placa de proibido fazer barulho parece estar na posição certa em uma rua torta."É uma imagem que estava na minha cabeça há muitos anos, de um elemento da cidade que estivesse fora do lugar, mas que a câmera colocasse no lugar certo e colocando o resto da cidade do mundo de forma errada", revela o diretor carioca.

Trilogia

"Samba Infinito" é o terceiro de uma trilogia de curtas musicais de Leonardo Martinelli, que começou com o primeiro filme do cineasta "Fantasma Neon", e continuou com o "Pássaro Memória". Segundo o diretor, Samba Infinito aborda temas que já estão presentes ao longo da filmografia dele, como "pensar como podemos habitar a cidade, como podemos representar o espaço público e, ao mesmo tempo, a relação da cidade com a labuta, com o trabalho".

O curta foi selecionado entre os mais de 2 mil inscrito este ano e é o único brasileiro na competição da Semana da Crítica, independentemente do formato. "Já é um enorme prestígio, uma enorme premiação, essa seleção", comemora Leonardo, enfatizando que "sempre sonhou estar em Cannes", onde aproveita para buscar parcerias para a realização de seu primeiro longa-metragem.

Além disso, ele comemora poder estar representando o país nesse momento em que o cinema brasileiro está em evidência. "É muito especial!"

Os vencedores da Semana da Crítica serão conhecidos nesta quarta-feira, último dia da mostra. O Festival de Cinema de Cannes termina no sábado (24) e o brasileiro "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, é apontado como um dos grandes favoritos à Palma de Ouro.

Clique na imagem principal para ouvir a entrevista completa de Leonardo Martinelli em Cannes.