Rubio planeja viajar ao México nas 'próximas semanas' para estreitar cooperação

O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, elogiou o México nesta quarta-feira (21) por ter "aumentado sua cooperação" em segurança e afirmou que tem a intenção de viajar ao país nas "próximas semanas".

"De fato, em algum momento das próximas semanas, tenho a intenção de viajar possivelmente ao México junto a outros membros do gabinete para concretizar algumas destas áreas de cooperação", afirmou durante uma audiência na Câmara dos Representantes nesta quarta-feira.

Desde que retornou à Casa Branca em janeiro, o presidente americano Donald Trump enviou tropas à fronteira com o México e impôs tarifas ao afirmar que o seu vizinho não faz o suficiente para impedir a travessia irregular de migrantes e o tráfico de fentanil.

A relação entre ambos os países tem sido tensa em relação às tarifas alfandegárias, que têm um forte impacto sobre a segunda principal economia da América Latina atrás apenas do Brasil, mas também por outras questões, como o decreto do republicano que muda o nome do "Golfo do México" para "Golfo da América".

A presidente mexicana Claudia Sheinbaum, que Trump descreve repetidamente como uma "mulher maravilhosa", optou por não reagir de forma direta e deixar espaço para negociações nos bastidores.

Diante das pressões tarifárias, o México enviou 10.000 soldados para sua fronteira norte, entregou 29 chefes do tráfico à Justiça americana e reforçou suas operações antidrogas.

"Tivemos uma série de problemas, eu diria, irritantes, mas também áreas de cooperação com o governo mexicano. De fato, tem sido bastante positivo", resumiu Rubio, afirmando que o México aumentou "sua cooperação de segurança" com os EUA "de forma muito produtiva".

O secretário de Estado explicou aos congressistas que o governo Trump tem se concentrado em duas questões em seu relacionamento com o México: comércio e cooperação em segurança.

