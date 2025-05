Relação tóxica e recomeço: novo romance de Lucy Score traz lição de vida

Lucy Score já tem no currículo uma coleção de comédias românticas encantadoras —eu mesma li todas e adorei. Seu novo lançamento no Brasil, "A História da Minha Vida" (Bloom Brasil), vai além do amor e mergulha em temas mais profundos, entregando uma mistura intensa de superação, dor e reconquista.

A protagonista, Hazel Hart, é uma autora que sofreu violência patrimonial e psicológica por parte do seu ex-marido. O impacto foi tão devastador que ela passou mais de dois anos sem escrever, perdeu prazos, viu sua carreira ruir e não conseguia enxergar uma saída.

Quantas mulheres já não enfrentaram algo parecido? Na ficção, Hazel encontra forças para recomeçar em uma nova cidade. Na vida real, a gente sabe que nem sempre é tão fácil —mas a história nos inspira a acreditar que é possível.

Sobre o que é a história

A carreira de Hazel está à beira do colapso. Após um divórcio traumático, ela se afasta das redes sociais, perde espaço no mercado literário e entra em uma espiral de bloqueio criativo. Quando seu contrato está prestes a ser cancelado, um recorte antigo de jornal reacende sua esperança e a impulsiona a mudar de cidade em busca de novos horizontes.

A reportagem mostra dois irmãos empreiteiros ajudando uma senhora a reformar sua casa em uma pequena cidade do interior. Essa história simples desperta em Hazel a vontade de escrever novamente. É como se sua diva criativa tivesse acordado após anos. Agora, ou ela retoma sua carreira, ou ela e sua melhor amiga —que também é sua agente— ficarão sem teto.

Instalada no novo lar, Hazel transforma suas vivências dolorosas em combustível criativo. E, no meio desse processo de reconstrução, um novo amor surge de forma inesperada.

Por que eu gostei

Quem não ama ver uma mulher retomando as rédeas da própria vida, não é mesmo? Hazel mostra que tudo bem sofrer, se sentir perdida e pensar em desistir. Mas também nos lembra que sempre há uma saída —basta reunir forças para se levantar.

E, claro, tem o toque especial da Lucy Score: mesmo nos momentos mais difíceis dos personagens, ela consegue arrancar boas risadas com seu humor leve.

Para quem é essa história

Para quem está precisando de um empurrãozinho em tempos difíceis. Sim, é ficção, mas vai que essa leitura é justamente o "recorte de jornal velho" que você precisava para mudar sua própria história?

