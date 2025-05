Reino Unido e aliados alertam sobre atividade cibernética russa visando apoio à Ucrânia

Por Muvija M

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido e seus aliados, incluindo os Estados Unidos, emitiram um comunicado na quarta-feira alertando sobre uma campanha cibernética patrocinada pelo Estado russo que tem como alvo a prestação de apoio à Ucrânia e às entidades de logística e empresas de tecnologia ocidentais.

"Essa campanha maliciosa do serviço de inteligência militar da Rússia representa um sério risco para as organizações visadas, incluindo aquelas envolvidas na prestação de assistência à Ucrânia", afirmou Paul Chichester, diretor de operações do Centro Nacional de Segurança Cibernética (NCSC) do Reino Unido.

A campanha também teve como alvo os setores de defesa, serviços de TI, marítimo, aeroportos, portos e sistemas de gerenciamento de tráfego aéreo em vários membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), segundo o comunicado do NCSC.

O aviso de quarta-feira foi emitido em conjunto com Estados Unidos, França, Alemanha e outros aliados, alertando as organizações sobre a elevada ameaça e solicitando ações imediatas para se protegerem.

"Incentivamos fortemente as organizações a se familiarizarem com as recomendações de ameaça e mitigação incluídas no comunicado para ajudar a defender suas redes", disse Chichester.