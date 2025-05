Quatro britânicos alcançam rapidamente o cume do Everest com ajuda polêmica do xenônio

21/05/2025 06h50 Um grupo de ex-soldados das forças especiais britânicas completou nesta quarta-feira (21) uma rápida ascensão ao Everest, para a qual se prepararam inalando gás xenônio, uma prática muito criticada entre os alpinistas, anunciou o organizador da expedição. O xenônio favorece a produção de eritropoietina (EPO), um hormônio que estimula a produção de glóbulos vermelhos - que transportam oxigênio no sangue - e melhora o desempenho. Os quatro montanhistas, incluindo o secretário de Estado para os Ex-Combatentes, Alistair Carns, se prepararam para as condições de grande altitude, onde o oxigênio é escasso, em Londres, respirando gás xenônio durante as duas semanas anteriores à expedição. De modo geral, os alpinistas se preparam para a ascensão ao cume (8.849 metros) nas encostas do Himalaia, onde passam dois meses antes de enfrentar a expedição. Muitos esportes proíbem a utilização de EPO, considerada uma substância dopante. "O xenônio parece desenvolver mecanismos que protegem contra o mal de altitude causado pela falta de oxigênio", explicou o doutor Michael Fries, membro da expedição. "Ao inalá-lo, se reproduzem os efeitos da grande altitude". O método tem, além disso, um elevado custo econômico: a ascensão ao cume custa cerca de 170.000 dólares (964.000 reais) por pessoa, muitas vezes acima do preço médio de uma expedição mais lenta, explicou à AFP o organizador da expedição, o austríaco Lukas Furtenbach. A equipe estipulou o objetivo de completar a viagem em apenas sete dias: partiu de Londres na sexta-feira passada (16) e espera retornar à capital britânica em 23 de maio. "Os quatro, um fotógrafo e cinco sherpas, alcançaram o cume esta manhã às 7H10 locais", disse Furtenbach. "Eles descerão ao acampamento base para a noite e, se o tempo permitir, estarão de volta a suas casas dentro do limite definido de sete dias", acrescentou. O grupo busca arrecadar fundos para órfãos que perderam seus pais em conflitos. A ascensão mais rápida ao Everest aconteceu em 2003, quando o montanhista nepalês Lhakpa Gelu Sherpa, que percorreu o trajeto do acampamento base ao topo em 10 horas e 56 minutos. pm/pa/cn/jvb/zm/fp © Agence France-Presse As mais lidas agora PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando' Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias