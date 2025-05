Qual é o melhor horário para tomar vitamina B12 e em quais situações?

A vitamina B12, também conhecida como cobalamina, está diretamente envolvida na produção de DNA e RNA e na formação das células sanguíneas e dos neurônios, sendo muito importante para a manutenção da bainha de mielina —estrutura que conduz os impulsos elétricos e integra a comunicação entre os neurônios. Portanto, esse micronutriente é essencial para o bom funcionamento do sistema nervoso e cardiovascular, além de melhorar a disposição física e mental. Ele também atua no metabolismo das gorduras, gerando energia para o corpo.

Fontes de B12: alimentos como carne, peixe, ovos e laticínios, além de suplementos para quem tem deficiência;

Deficiência de B12: pode causar anemia, fadiga, fraqueza muscular e problemas neurológicos;

Quem deve se suplementar

Pacientes com baixos níveis de vitamina B12 devem fazer suplementação, conforme orientação médica.

Vegetarianos, veganos e pessoas com dietas restritivas devem monitorar seus níveis regularmente.

Mulheres grávidas ou tentando engravidar também precisam ser orientadas quanto à suplementação para evitar, em níveis inadequados do nutriente, malformações no bebê.

A suplementação pode beneficiar pacientes com depressão e melhorar neuropatias, como a perda de sensibilidade nos membros inferiores.

Melhor horário para tomar suplemento: recomenda-se tomar pela manhã, em jejum, para melhor absorção. Nesse período, ela pode ajudar a elevar os níveis de energia e a evitar interferências de outros nutrientes.

Os níveis indicados

Segundo recomendações do Institute of Medicine, o consumo de vitamina B12 pelos adultos é de 2,4 microgramas por dia. Já as grávidas devem consumir 2,6 mcg e as lactantes, 2,8 mcg por dia. Nas crianças, esse valor diário varia de acordo com a idade:

De 0 a 6 meses de vida: 0,4 mcg

De 7 a 12 meses: 0,5 mcg

De 1 a 3 anos: 0,9 mcg

De 4 a 8 anos: 1,2 mcg

De 9 a 13 anos: 1,8 mcg

De 14 anos em diante: 2,4 mcg

É importante ressaltar que esses níveis devem ser atingidos pela alimentação. Apenas um médico ou nutricionista poderá indicar a suplementação.

*Com informações de reportagem publicada em 22/04/2022