Putin visita região de Kursk pela primeira vez desde expulsão de forças ucranianas

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, visitou a região de Kursk pela primeira vez desde que as forças russas expulsaram as tropas ucranianas da área no mês passado.

O Kremlin informou que, durante a visita de terça-feira, Putin se reuniu com organizações de voluntários da região e visitou a usina nuclear de Kursk-II.

A televisão estatal mostrou Putin se reunindo com voluntários e autoridades locais, incluindo o governador em exercício Alexander Khinshtein. Putin estava acompanhado por Sergei Kiriyenko, primeiro vice-chefe de gabinete do Kremlin.

A Rússia disse no final de abril que havia expulsado as tropas ucranianas da região de Kursk, encerrando a maior incursão em território russo desde a Segunda Guerra Mundial.

Pouco mais de dois anos após a invasão russa de 2022, a Ucrânia lançou, em 6 de agosto, seu ataque mais ousado, rompendo a fronteira russa na região de Kursk, apoiada por drones e armamento ocidental pesado.

Em seu auge, as forças ucranianas reivindicaram quase 1.400 quilômetros quadrados de Kursk.

(Reportagem da Reuters em Moscou)