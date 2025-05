Projeto nos EUA que isenta imposto sobre gorjetas é aprovado no Senado de forma bipartidária

Em uma rara demonstração de consenso bipartidário, o Senado dos EUA aprovou por unanimidade o "No Tax on Tips Act" na terça-feira, que isenta até US$ 25.000 em gorjetas anuais do imposto para trabalhadores em ocupações como garçons de restaurantes. O projeto de lei foi encaminhado para a Câmara dos Deputados.

A nova legislação deve permitir que funcionários solicitem uma dedução de até US$ 25.000 para gorjetas em dinheiro informadas ao empregador para fins de imposto sobre a folha de pagamento, com um limite de salário de US$ 160.000 por ano. Isso poderia levar a perdas de receita federal de US$ 10 bilhões a US$ 15 bilhões por ano, de acordo com o Comitê para um Orçamento Federal Responsável.

O setor de restaurantes vê o projeto como um alívio financeiro para os trabalhadores do setor de serviços que dependem muito das gorjetas. Em uma declaração de janeiro, a National Restaurant Association disse que a legislação "colocaria dinheiro de volta no bolso de um número significativo de trabalhadores".

Mas os críticos argumentam que o "No Tax on Tips Act" pode beneficiar um número limitado de pessoas e, ao mesmo tempo, prejudicar o pagamento de um grupo maior. Muitos funcionários que recebem gorjetas já estão nas faixas de renda mais baixas e pagam pouco imposto de renda federal, de acordo com o Economic Policy Institute, que adverte que a eliminação do imposto poderia reduzir a pressão sobre os empregadores para aumentar os salários-base.

O Departamento do Tesouro tem agora a tarefa de publicar uma lista de ocupações com gorjetas dentro de 90 dias após a promulgação do projeto de lei. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado