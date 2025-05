Plataforma de criptomoedas Binance faz integração com Pix

SÃO PAULO (Reuters) - A maior plataforma de criptomoedas do mundo, Binance, anunciou no final da terça-feira que integrou seu sistema de pagamentos com o Pix, permitindo pagamentos em reais por meio de moedas digitais e transferências de dinheiro no Brasil.

A companhia afirmou em comunicado à imprensa que, com a integração, os usuários da Binance no Brasil poderão fazer pagamentos e transferências diretamente de suas contas na plataforma de criptomoedas "para qualquer conta corrente ou estabelecimento" que aceite Pix.

"É a primeira vez que o Binance Pay é integrado a um sistema de pagamentos nacional no mundo", disse Guilherme Nazar, vice-presidente da Binance para América Latina, no comunicado. "Este lançamento torna criptomoedas mais acessíveis e úteis na vida cotidiana", acrescentou.

Segundo a Binance, o Brasil é o sexto maior mercado em adoção de criptomoedas do mundo, com cerca de 17,5% da população já possuindo algum tipo de ativo digital. A plataforma ainda citou estudo desenvolvido a pedido dela que afirma que 42% dos investidores no Brasil já têm exposição a ativos digitais, uma percentagem que se iguala à dos que possuem fundos de investimento e ações.

(Por Alberto Alerigi Jr.)