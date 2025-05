Pai de santo é baleado após ser alvo de homofobia em SP: 'Traumatizado'

Do UOL, em São Paulo

Um líder religioso levou dois tiros enquanto voltava de uma cerimônia religiosa em um terreiro de candomblé em Mauá, região metropolitana de São Paulo. A vítima alega ter sido alvo de preconceito religioso e homofobia.

O que aconteceu

Leandro Teixeira dos Santos, conhecido como Leandro de Oyá, voltava de uma celebração religiosa. Ele afirma que foi surpreendido por ofensas homofóbicas e tiros de um homem identificado como Tiago Rodrigues da Silva. O caso aconteceu no último sábado (17) no bairro Parque São Vicente.

Vítima diz que estava vestida com trajes tradicionais do candomblé ao ser atacada. Segundo o boletim de ocorrência obtido pelo UOL, o suspeito seguia à frente de Leandro durante o trajeto da vítima até sua casa. Em determinado momento, Tiago foi até o seu apartamento, a alguns metros dali, e voltou armado.

"Além de macumbeiro é viado". Ao retornar, o homem teria abordado o líder religioso e começado uma discussão. Naquele momento, o pai de santo, que também é gay, diz que recebeu ofensas de cunho religioso e homofóbicas.

Na sexta à noite ele fez oferendas e depois saiu pelo quarteirão dele. Ele estava de branco, com as roupas do ritual, e disse que um cara apareceu e começou a chamá-lo, mas ele não atendeu. O cara falou 'psiu' e começaram a discutir. Foi quando o homem falou: "Além de macumbeiro é viado". E sumiu.

Sidnei Nogueira, amigo da vítima, em entrevista ao UOL

Tiago foi preso em flagrante. Ao confessar o crime, o suspeito alegou que a vítima "mexeu com ele". Segundo ele, o pai de santo o "perseguiu" por dez minutos e depois disse "psiu". Por isso, teria questionado se o líder religioso era "viado" ou iria roubá-lo.

Suspeito tentou se livrar da arma. Após Leandro indicar o prédio onde o homem entrou após desferir os disparos, a polícia entrou no imóvel e encontrou a arma em uma lixeira.

O UOL não conseguiu contato com a defesa do homem preso em flagrante. Caso haja manifestação, este texto será atualizado.

O caso foi registrado como lesão corporal, injúria e porte ilegal de arma. A pistola usada no crime foi apreendida e passará por perícia. O 1º DP de Mauá investiga a ocorrência.

A arma foi apreendida, e ele conduzido ao 1º DP da cidade, onde o caso foi registrado como posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, lesão corporal e injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional.

Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, em nota

Vítima passa por cirurgia

Leandro foi atingido por duas balas nas pernas. Os tiros foram dados à queima-roupa, a uma distância de cerca de um metro entre o atirador e a vítima. Após a ocorrência, ele foi levado ao Hospital Nardini, onde passou por uma operação.

Vítima está internada em estado estável. Leandro passou por uma cirurgia para retirar os fragmentos das balas e corrigir as fraturas nas pernas. Ele continuava em observação e estado estável até a última atualização desta reportagem.

Pai de santo cogita fechar terreiro, diz amigo. Nogueira disse ao UOL que Leandro está traumatizado com tudo que aconteceu.