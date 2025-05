Pagamentos do PIS 2025: veja calendário completo até o final do ano

A Caixa Econômica Federal já começou a liberar os pagamentos do abono salarial referente ao ano-base de 2023, com exercício em 2025.

O que aconteceu

Os depósitos estão sendo realizados conforme o mês de nascimento dos trabalhadores. O quinto grupo, formado por pessoas nascidas em julho e agosto, terá o benefício liberado a partir de 16 de junho.

De acordo com as normas vigentes, têm direito ao abono os trabalhadores com carteira assinada — tanto do setor público quanto privado — que tenham atuado por no mínimo 30 dias em 2023, com rendimento mensal médio de até dois salários mínimos (R$ 2.640,00). Também é exigido estar cadastrado no programa há, no mínimo, cinco anos e ter os dados corretamente informados pelo empregador, seja na RAIS (até 15 de maio de 2024) ou no eSocial (até 19 de agosto de 2024).

O valor do abono é proporcional ao tempo de trabalho em 2023 e é calculado com base no salário mínimo vigente no momento do pagamento — que, em 2025, corresponde a R$ 1.518.

A consulta para saber se o trabalhador tem direito ao benefício pode ser feita pela Carteira de Trabalho Digital, no site Gov.br, pelo número 158 (Central Alô Trabalho) ou diretamente nas Superintendências Regionais do Trabalho.

Quem possui conta corrente ou poupança na Caixa terá o valor creditado automaticamente. Para clientes do Banco do Brasil, a preferência é pelo depósito via PIX, transferência TED ou atendimento presencial. Já os demais trabalhadores receberão por meio da Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela Caixa.

De acordo com estimativas do governo, aproximadamente 25,8 milhões de trabalhadores devem receber o benefício, totalizando R$ 30,7 bilhões em pagamentos.

Tabela de pagamentos do abono salarial PIS 2025