OpenAI, Google e xAI lutam por talentos em IA com desembolsos de milhões de dólares

Por Anna Tong e Kenrick Cai

SAN FRANCISCO, Estados Unidos (Reuters) - A disputa no Vale do Silício para dominar a inteligência artificial está acontecendo em uma nova frente: a busca por pesquisadores.

Embora a batalha para atrair os melhores talentos e mantê-los satisfeitos sempre tenha sido uma marca do setor de tecnologia, o lançamento do ChatGPT em 2022 fez o recrutamento atingir níveis de atleta profissional, disseram doze pessoas que estiveram envolvidas no recrutamento de pesquisadores.

"Os laboratórios de IA abordam a contratação como um jogo de xadrez", disse Ariel Herbert-Voss, presidente-executiva da startup de segurança cibernética RunSybil e ex-pesquisadora da OpenAI que entrou na luta por talentos depois de lançar sua própria empresa.

"Eles querem agir o mais rápido possível e, por isso, estão dispostos a pagar muito por candidatos com conhecimentos especializados e complementares, assim como as peças do jogo. Eles pensam: será que tenho torres suficientes? Cavalos suficientes?"

Empresas como a OpenAI e o Google, ansiosas para chegar ou se manter à frente na corrida para criar os melhores modelos de IA, cortejam esses colaboradores cujo trabalho pode fazer com que as empresas se tornem grandes ou pequenas.

Noam Brown, um dos pesquisadores por trás das recentes descobertas de IA da OpenAI em matemática complexa e raciocínio científico, disse que, quando explorou oportunidades de emprego em 2023, viu-se sendo cortejado pela elite da tecnologia: almoço com o fundador do Google, Sergey Brin, pôquer com Sam Altman e uma visita em um jato particular de um investidor.

Elon Musk também fará ligações para fechar candidatos para a xAI, sua empresa de IA, disseram duas pessoas que falaram com ele.

No final das contas, Brown disse que escolheu a OpenAI porque ela estava disposta a colocar recursos - tanto de funcionários quanto de computação - por trás do trabalho que o entusiasmava.

"Na verdade, financeiramente não era a melhor opção que eu tinha", disse ele, explicando que a remuneração não é o mais importante para muitos pesquisadores. Isso não impediu que as empresas oferecessem milhões de dólares em bônus e pagamentos a pesquisadores famosos, de acordo com sete fontes familiarizadas com o assunto.

Para alguns dos principais pesquisadores da OpenAI que manifestaram interesse em ingressar na nova empresa de Ilya Sutskever, a SSI, foram oferecidos bônus de retenção de US$2 milhões, além de aumentos patrimoniais de US$20 milhões ou mais, se eles ficassem, disseram duas fontes à Reuters.

Alguns só precisaram ficar por um ano para receber o bônus inteiro. A SSI e a OpenAI não quiseram comentar.

Outros pesquisadores da OpenAI que receberam ofertas da Eleven Labs receberam bônus de pelo menos US$1 milhão para permanecer na OpenAI, disseram duas fontes à Reuters. Os principais pesquisadores da OpenAI recebem regularmente pacotes de remuneração de mais de US$10 milhões por ano, disseram as fontes.

O Google DeepMind tem oferecido aos principais pesquisadores pacotes de remuneração de US$20 milhões por ano, concedido concessões de ações fora do ciclo especificamente para pesquisadores de IA e também reduzido a aquisição de alguns pacotes de ações para 3 anos, em vez dos 4 anos normais, disseram as fontes. O Google não quis comentar.

Por outro lado, os principais engenheiros das grandes empresas de tecnologia recebem uma remuneração média anual de US$281.000 em salário e US$261.000 em ações, de acordo com a Comprehensive.io, uma empresa que acompanha a remuneração do setor de tecnologia.

Embora o talento sempre tenha sido importante no Vale do Silício, a diferença com o boom da IA é o número reduzido de pessoas que fazem parte desse grupo de elite - dependendo de quem você perguntar, o número pode variar de algumas dezenas a cerca de mil, disseram oito fontes à Reuters.

Isso se baseia na crença de que esse número muito pequeno de colaboradores fez contribuições enormes para o desenvolvimento de grandes modelos de linguagem, a tecnologia na qual se baseia o atual boom da IA e, portanto, pode construir ou destruir o sucesso de um modelo de IA.