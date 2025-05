Ônibus pega fogo na Rodovia Anhanguera e provoca interdição em trecho na via

Um ônibus pegou fogo na manhã desta quarta-feira, 21, na Rodovia Anhanguera, na altura do Km 23, já na chegada da capital paulista. Conforme a CCR Autoban, uma pessoa ficou levemente ferida. Ainda de acordo com a concessionária, a faixa 3 e a alça de saída ao bairro local permanecem com bloqueios. Havia, por volta das 8h, pontos de lentidão no trecho do incidente. A ocorrência, de acordo com o Corpo de Bombeiros, foi registrada pouco antes das 7 horas da manhã. Uma viatura presta atendimento no local. A causa do incêndio ainda é desconhecida.