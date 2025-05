Nova tarifa de energia elétrica atende famílias com renda de até meio salário mínimo

O governo federal anunciou nesta quarta-feira, 21, a Nova Tarefa Social de Energia Elétrica, que busca atender famílias com renda de até meio salário mínimo. Quem receber entre meio e um salário mínimo terá direito a um desconto social.

Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), os beneficiários serão famílias com cadastro no CadÚnico, pessoas com deficiência ou idosos cadastrados no Benefício de Prestação Continuada (BPC), famílias indígenas ou quilombolas que estão no CadÚnico e famílias do CadÚnico atendidas em sistemas isolados por módulo de geração offgrid.