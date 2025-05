Nike planeja elevar preços nos EUA na próxima semana e voltar a ofertar produtos na Amazon

Por Juveria Tabassum

(Reuters) - A Nike planeja aumentar os preços de alguns produtos nos Estados Unidos a partir da próxima semana e voltar a vender seus itens na Amazon depois de seis anos, informou a empresa nesta quarta-feira.

A varejista de calçados aumentará os preços de roupas e equipamentos para adultos entre US$2 e US$10, enquanto produtos entre US$100 e US$150 terão um aumento de US$5, segundo a Nike.

A empresa obtém uma parte significativa de seus calçados da China e do Vietnã. Com a temporada de volta às aulas no país se aproximando, a Nike informou que não elevará preços de produtos infantis.

"Avaliamos regularmente nossos negócios e fazemos ajustes de preços como parte de nosso planejamento sazonal", disse a Nike.

Os preços dos tênis que custam mais de US$150 terão um aumento de até US$10, enquanto os produtos com preços abaixo de US$100 não sofrerão reajustes. Os tênis Air Force 1 da Nike, que custam US$155, estão isentos do aumento.

A CNBC foi a primeira a noticiar os aumentos de preços.

A marca alemã de artigos esportivos Puma disse neste mês que reduziu as remessas da China para os EUA e pode aumentar os preços no país devido às tarifas.

DE VOLTA À AMAZON

A Nike estará de volta à Amazon enquanto busca recuperar participação de mercado diante da concorrência com marcas mais novas e modernas, como parte de um esforço de reestruturação liderado pelo presidente-executivo Elliott Hill.

Atualmente, os produtos da Nike na Amazon são vendidos por comerciantes independentes. A empresa havia interrompido as vendas na plataforma de e-commerce em 2019, quando decidiu focar em vendas por meio de seus próprios sites e lojas físicas.

Seu retorno à Amazon nos EUA faz parte de seus investimentos em marketplace para alcançar mais consumidores, o que também inclui a expansão para novos varejistas físicos, como a rede de lojas de departamento francesa Printemps.

A América do Norte era o maior mercado da Nike em termos de receita total em 2024.

Segundo o site The Information, a Amazon notificou alguns desses comerciantes de que eles serão proibidos de vender determinados produtos da Nike a partir de 19 de julho, já que a empresa passará a trabalhar diretamente com a Nike.