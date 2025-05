Morgan Stanley passa a ver tendência de alta para a maioria dos ativos dos EUA, exceto o dólar

(Reuters) - O Morgan Stanley passou a ver tendência de alta para a maioria dos principais ativos dos Estados Unidos, elevando sua posição em relação às ações e aos Treasuries para "overweight", em meio à redução da incerteza tarifária, ausência de chance de recessão e espaço para novos cortes nas taxas de juros.

No entanto, a única exceção foi o dólar, que o Morgan Stanley espera que continue sob pressão devido a "uma convergência dos juros e do crescimento dos EUA em relação a seus pares", disse em uma nota no final da terça-feira.

"Esperamos que os ativos em dólar superem amplamente o desempenho do resto do mundo, com a notável exceção do próprio dólar (...) em um cenário de desaceleração da economia global, mas ainda em expansão", disse o Morgan Stanley.

Embora não espere uma recessão global ou nos EUA, o Morgan Stanley estima que o crescimento real do PIB global cairá para 2,5% até o final deste ano, de 3,5% em 2024.

A onda de tarifas do governo Trump este ano pesou sobre o crescimento global e estimulou os investidores a transferir seus ativos dos EUA para outras regiões. Entretanto, a confiança dos investidores em relação aos ativos dos EUA se recuperou após um acordo comercial entre os EUA e a China.

O Morgan Stanley também espera que as ações recebam um impulso da inflação mais branda e de novos cortes na taxa de juros.

Como resultado, ele agora prevê que o índice de referência S&P 500 atingirá 6.500 pontos no segundo trimestre de 2026, em vez de no final de 2025. O índice fechou em 5940,46 pontos na terça-feira.

O Morgan Stanley projeta ainda que o rendimento do Treasury de 10 anos esteja em 3,45% no segundo trimestre de 2026. Ele fechou em 4,481% na terça-feira.

No entanto, projetou que o índice do dólar, que já caiu 8% para 99,76 até agora neste ano, irá se enfraquecer ainda mais.

"Agora prevemos que o DXY cairá mais 9% nos próximos 12 meses, para 91, com a fraqueza do dólar mais pronunciada em relação a seus pares seguros - EUR, JPY e CHF", disse o Morgan Stanley.

(Reportagem de Joel Jose e Siddarth S em Bengaluru)