Moderna retira pedido de aprovação de vacina contra gripe e covid-19 nos EUA

A Moderna anunciou nesta quarta-feira (21) que retirou voluntariamente o pedido de aprovação junto à agência reguladora dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês) para sua vacina combinada contra gripe e covid-19, destinada a adultos com 50 anos ou mais. A decisão foi tomada "em consulta com a FDA", segundo comunicado oficial da farmacêutica.

O pedido de licenciamento biológico (BLA, na sigla em inglês) para o imunizante mRNA-1083 estava pendente de análise. A Moderna informou que pretende reapresentar o pedido ainda este ano, "após a divulgação de dados de eficácia da vacina contra gripe sazonal mRNA-1010, atualmente em fase 3 de testes clínicos".

Apesar da retirada temporária, a empresa reforçou seu compromisso com o desenvolvimento do imunizante combinado. "A Moderna continua esperando dados interinos do estudo com a mRNA-1010 para este verão do hemisfério norte, que começa em junho", disse.