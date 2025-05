Ministro da Agricultura do Japão renuncia após gafe sobre arroz

Tóquio, 21 - O ministro da Agricultura do Japão, Taku Eto, renunciou nesta quarta-feira (21) após a repercussão negativa de um comentário recente, em que afirmou que "nunca precisou comprar arroz", pois recebia o alimento de apoiadores como presente. A renúncia ocorre em um momento em que a população enfrenta preços recordes do alimento básico tradicional do país.O comentário de Taku Eto, que muitos japoneses consideraram desconectado da realidade, foi feito no domingo (18), durante um seminário do Partido Liberal Democrata, que lidera um governo minoritário em dificuldades. A gafe pode causar ainda mais problemas para o partido, antes das eleições nacionais de julho. Uma derrota pode significar a formação de um novo governo ou a renúncia do primeiro-ministro, Shigeru Ishiba."Fiz um comentário extremamente inadequado num momento em que os consumidores enfrentam a disparada dos preços do arroz", disse Eto a repórteres após entregar sua carta de renúncia no gabinete do primeiro-ministro. Ele tentou esclarecer o comentário, afirmando que compra arroz branco para si mesmo e que não vive apenas do arroz recebido como presente. Segundo Eto, a referência era ao arroz integral, que deseja promover por chegar ao mercado mais rapidamente.Esta foi a primeira renúncia no governo de Ishiba, iniciado em outubro. O primeiro-ministro nomeou para o cargo na Agricultura o popular ex-ministro do Meio Ambiente, Shinjiro Koizumi, destacando sua experiência com políticas agrícolas e pesqueiras e seu entusiasmo por reformas. Fonte: Associated Press.