Minério de ferro sobe com dólar mais fraco e demanda estável

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro subiram nesta quarta-feira, apoiados pelo recuo do dólar e pela demanda resistente pelo ingrediente de fabricação de aço, embora a fraqueza do setor imobiliário da China tenha limitado os ganhos.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,76%, a 728,5 iuanes (US$101,10) a tonelada.

O minério de ferro de referência de junho na Bolsa de Cingapura subiu 0,45%, a US$99,85 a tonelada.

A demanda por minério de ferro superou as expectativas, especialmente porque as usinas siderúrgicas continuam a operar em níveis elevados, disse a corretora Hexun Futures.

A quantidade de usinas siderúrgicas de alto-forno lucrativas está aumentando, com 60% delas registrando lucros na semana passada, de acordo com a consultoria Mysteel.

Os preços do minério de ferro também foram sustentados por um dólar mais fraco, que voltou a cair na quarta-feira, estendendo um recuo de dois dias em relação aos principais pares [USD/].

O dólar mais fraco torna mais baratas as commodities precificadas na moeda norte-americana mais baratas para os detentores de outras moedas. [FRX/]

Enquanto isso, o sentimento do mercado foi fortemente prejudicado pela desaceleração da produção industrial da China e pelos números das vendas no varejo que não atenderam às expectativas, enquanto os preços das casas novas permaneceram estagnados.

"Embora uma recuperação sustentada pareça improvável no médio prazo, a forte contração no mercado imobiliário da China parece ter diminuído", disse o ANZ.

"Isso é um bom presságio para a demanda de aço durante a alta temporada de construção", disse. A primavera é normalmente o pico da temporada de construção na China, antes do início das chuvas em junho.

Do lado da oferta, o volume total de minério de ferro despachado pelas empresas de mineração na Austrália e no Brasil aumentou 11,7% na semana, para 27,1 milhões de toneladas, disse Mysteel.

(Reportagem de Michele Pek)