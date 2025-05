Militares matam pelo menos 25 rebeldes maoistas na Índia

Soldados da Índia mataram pelo menos 25 pessoas apresentadas como rebeldes maoistas nesta quarta-feira (21) no centro do país, anunciou a polícia, no momento em que o governo intensifica as operações contra o movimento de insurreição de mais de meio século.

A Índia trava uma ofensiva contra os últimos vestígios da chamada insurgência "naxalita", em referência à localidade onde o movimento nasceu há quase seis décadas, Naxalbari, uma área de Bengala Ocidental, no leste do país.

Mais de 12.000 insurgentes, soldados e civis morreram desde que um grupo de moradores se rebelou contra os senhores feudais em 1967, que deu origem a uma guerrilha de inspiração maoista.

Em seu apogeu, em meados dos anos 2000, a rebelião controlava quase um terço do país, com um número de combatentes estimado entre 15.000 e 20.000.

"Mais de 25 maoistas morreram em um confronto", disse à AFP Vivekanand Sinha, policial do estado de Chhattisgarh.

O tiroteio aconteceu em uma floresta de Chhattisgarh, no distrito de Narayanpur, uma região remota que durante muito tempo foi reduto dos maoistas.

Sinha afirmou que os serviços de inteligência relataram a presença dos "principais líderes maoistas" na região.

"Mas os corpos ainda não foram identificados", explicou o policial.

O ministro indiano do Interior, Amit Shah, indicou que o governo deseja que a insurgência naxalista seja "eliminada pela raiz".

Desde o ano passado, o Exército indiano matou mais de 400 insurgentes, segundo dados do governo.

