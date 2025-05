Milei chama sonegadores de impostos de 'heróis' e critica quem segue regras

O presidente da Argentina, Javier Milei, chamou sonegadores de impostos de "heróis". Ele disse ainda que pessoas que seguem regras não têm "talento ou coragem" para burlar "o sistema".

O que aconteceu

Milei criticou contribuintes e classificou sonegadores como "heróis". "Aqueles que conseguiram escapar [da fiscalização], ótimo, não posso puni-los porque eles conseguiram fugir do ladrão [Estado]", declarou em entrevista ao canal A24.

Ele disse que contribuintes "não têm talento ou coragem para sair do sistema". "Se todos [os argentinos] tivessem conseguido fazer a mesma coisa [sonegar], talvez os políticos tivessem parado de nos roubar", afirmou.

Governo Milei tenta implementar medidas para flexibilizar uso de dólares não declarados à Receita Argentina. "A verdade é que as características do imposto inflacionário na Argentina têm sido devastadoras e, como consequência disso, os argentinos, mesmo com dinheiro declarado, passam para o setor informal para poder escapar das garras do Estado", alegou o chefe do Executivo argentino.

Javier também se recusou a punir sonegadores. "Lamento quem não pôde escapar [dos impostos], mas o outro não fez nada de errado. É uma declaração de inveja. Quem conseguiu se livrar, foi genial, não tenho por que castigá-lo já que ele conseguiu fugir do ladrão".

Governo estima que argentinos têm de US$ 200 bilhões a US$ 400 bi sonegados. Esse valor equivale a algo entre 33% e 66% do Produto Interno Bruto do país, que é de US$ 600 bilhões.

Ministério da Economia quer que população use dinheiro não declarado para aquecer economia. A ideia do governo é que esses dólares sonegados sejam usados para o consumo de eletrodomésticos, carros, casas, entre outros.

Oposição critica medida e afirma que isso legalizaria o dinheiro ilícito de grupos criminosos no país. Milei, que é de corrente liberal, ou seja, contra impostos, não quis comentar esse tópico, que ele alega ser um assunto dos ministérios da Segurança e da Defesa.