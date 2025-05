Metz e Reims empatam (1-1) e vão decidir vaga na Ligue 1 no jogo de volta

Metz e Reims empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (21), numa primeira partida tensa do playoff que vale uma vaga na Ligue 1 da próxima temporada, deixando tudo em aberto para o jogo de volta.

Esse duelo decisivo será disputado na quinta-feira da semana que vem no Stade Auguste Delaune, do Reims, que antes, no sábado (24), vai disputar a final da Copa da França contra o Paris Saint-Germain.

O lateral-esquerdo Matthieu Udol colocou o Metz, que foi o terceiro colocado na segunda divisão francesa, à frente aos 38 minutos.

No início do segundo tempo, o zagueiro Cedric Kipré empatou para o Reims, que terminou em décimo sexto na Ligue 1 (52').

Os dois times que conseguiram a promoção direta para a primeira divisão francesa, como primeiro e segundo colocados da recém-concluída Ligue 2, foram Lorient e Paris FC.

Já o tradicionalíssimo Saint-Étienne e o Montpellier, décimo sétimo e décimo oitavo na elite nesta temporada, respectivamente, foram rebaixados diretamente para a segunda divisão.

