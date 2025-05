Mercado Livre anuncia Ariel Szarfsztejn como novo CEO global a partir de 2026

O Mercado Livre anunciou que, a partir de 2026, Ariel Szarfsztejn, atual presidente de comércio do grupo, assumirá o cargo de CEO global. O executivo vai suceder o fundador Marcos Galperin, que passará a atuar como presidente-executivo.

A transição será conduzida ao longo dos próximos meses, segundo a empresa, para garantir continuidade à estratégia de crescimento. Galperin permanecerá envolvido com o negócio, com foco em áreas como desenvolvimento de produto, cultura organizacional, estratégia e inteligência artificial.

"Ariel Szarfsztejn, que está na companhia desde 2017, tem a capacidade, a liderança e a cultura necessárias para guiar o Mercado Livre nos próximos anos", afirmou Galperin em comunicado. "Junto com a equipe que me acompanhou nessa jornada, ele tem tudo para manter o forte ritmo de crescimento da empresa."

Szarfsztejn, de 43 anos, considerou a ida ao novo cargo como "uma honra e um enorme desafio". "Estou entusiasmado e comprometido em dar continuidade à visão que transformou o Mercado Livre em referência global em inovação, excelência operacional e cultura empreendedora", disse.

A sucessão marca uma transição geracional na liderança da companhia e reforça os planos de longo prazo do Mercado Livre, com foco na ampliação do acesso ao comércio e a serviços financeiros na América Latina.