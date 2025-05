Testamos o kit Eudora Siàge Nutri Rose: 'fios mais leves e com menos frizz'

Conheci o kit Eudora Siàge Nutri Rose, com xampu, condicionador e creme de pentear pós-escova, na busca de algo que ajudasse a combater o ressecamento dos meus cabelos — de raiz oleosa e pontas secas). A promessa dos produtos é nutrir e dar um "efeito anti-tesoura" —já que a restauração evitaria a necessidade de cortar o cabelo para ficar com ele mais saudável.

Resolvi testar se era verdade, afinal, meu cabelo estava com bastante ponta dupla e com aspecto ralo, além de um pouco de frizz após usar o secador. Depois de duas lavagens usando o kit, meus fios já começaram a ficar mais brilhantes e menos arrepiados. Confira a seguir detalhes dos meus testes.

O que mais gostei

Senti um efeito gloss, com os fios mais brilhantes e menos arrepiados. Por isso, considerei que o kit entrega o que promete.

Efeito leve. Todo o kit me surpreendeu muito e até o creme de pentear não deixou meu cabelo pesado, mesmo aplicando um pouco na raiz.

Custo-benefício. Foi um dos pontos principais quando escolhi o kit. Por conter três produtos, considero que o valor está dentro do esperado e compensa pelos bons resultados que observei nos meus fios.

Consistência equilibrada. Eu achei a textura do xampu boa, que não deixa aquele aspecto pesado e de cabelo com a raiz grudenta. O mesmo vale para o condicionador e o creme de pentear.

Não precisa de muito para espumar ou limpar a raiz. Coloquei uma quantidade razoável e não precisei adicionar mais para lavar o cabelo todo. Por isso achei que os três rendem muito bem.

Cheiro muito bom. É suave e com uma fragrância boa, dá aquela sensação confortante de limpeza e frescor. Não achei forte ou enjoativo.

Meu cabelo ficou com menos frizz após a escovação Imagem: Arquivo pessoal

Ponto de atenção

Textura cremosa. Para pessoas que fazem progressiva, assim como eu, a primeira impressão pode assustar, já que produtos de textura cremosa tendem a deixar o cabelo mais pesado. É um ponto importante a ser considerado.

No meu caso, não senti isso. A raiz também não ficou oleosa.

O que mudou para mim

Eu senti que meu cabelo ficou mais macio e com um aspecto menos arrepiado. Como uso sempre fonte de calor para secar e estava indo muito à praia, percebi que ele recuperou os fios em pouco tempo e deixou com um ar mais saudável.

Na semana de um feriado prolongado, que lavei o cabelo todos os dias depois de entrar no mar, ele deu a sensação de fios recuperados, e não senti tantos prejuízos em relação às pontas duplas ou porosidade.

Também senti ele mais macio ainda na lavagem, parecia uma hidratação embaixo do chuveiro.

Quem pode gostar

Acredito que pessoas que estejam com os cabelos mais porosos, precisem de uma hidratação mais profunda e não querem recorrer à tesoura para deixar os fios saudáveis.

O kit realmente hidratou e deixou meus fios com mais leves e com menos frizz. Se a pessoa usa sempre uma fonte de calor, também pode gostar e usar os três produtos.

