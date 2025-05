'Parece mágica': o que diz quem comprou máquina que faz sorvete e milkshake

A máquina de sorvete Ninja Creami é uma das que têm feito sucesso em sua categoria, com mais de 200 compras só no mês passado na Amazon. De acordo com o fabricante, o equipamento é capaz de fazer não somente sorvetes como também bebidas cremosas, como smoothies e milkshake.

Quer saber se esse modelo vale a pena para você? Reunimos adiante as principais informações desse produto.

O que a Ninja diz sobre o modelo?

Sete programas para combinação de velocidade, pressão e tempo, para triturar seu pote congelado;

Permite escolher entre as funções sorvete, gelato, sorbet, milkshake, tigela de smoothie, sorvete light e misture;

Promete ser fácil de usar: só preparar a base, congelar durante a noite e processar;

Função "Misture" deixa a sobremesa mais macia e cremosa;

Recipientes, tampas e a lâmina são seguros para lavar na parte superior da máquina de lavar louça.

O que diz quem comprou

O produto tem 4.900 avaliações registradas na Amazon, sendo 4.5 a nota média (do total de cinco estrelas). Muitos elogiam o funcionamento da máquina e sua praticidade.

O produto é ótimo. Atendeu às minhas expectativas. É muito potente e deixa na consistência de um sorvete, como prometido. Chegou rápido e bem embalado. Cristiany

Exatamente como nos vídeos que eu assisti nas redes sociais. Testada e super aprovada! Agora posso tomar meus sorvetes de iogurte e sem açúcar, nos sabores que eu mais gostar. Sorvete todo dia agora. Adriana Portas

Impressionante o que essa máquina faz. Parece mágica. Utilizo ela diariamente para minhas dietas, fazendo sorvete de whey com leite desnatado). Também é possível fazer receita somente com polpa de frutas (açaí, morango, etc.), com adoçante, e fica excelente. Recomendo a compra de potes extras para ter mais opções de sabor. O único contra é que é muito barulhenta, parecendo uma turbina. Marcelo Martins

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores dizem que o produto apresentou defeito e reclamam que tiveram dificuldades devido à falta de assistência técnica do fabricante no país.

Talvez seja problema do modelo e não ajuda também o fato de a assistência aqui no Brasil ser ruim (...). Eu tive "sorte" que a máquina deu problema dentro do prazo de devolução do Amazon — se não, estaria muito desesperado. É isso: é sensacional quando funciona. Porém, se der pane como deu comigo, prepare-se para sofrer. Luciano Isao

Sorvetes maravilhosos. Entretanto, a máquina apresentou um defeito grave no eixo mecânico, com apenas três meses de uso. A marca ainda não possui nenhum tipo de assistência técnica no território brasileiro. Dimitri Bassalo

