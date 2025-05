Luis Enrique promete PSG com 'potência máxima' na final da Champions

O Paris Saint-Germain vai entrar com "potência máxima" na final da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão, no dia 31 de maio, em Munique, prometeu nesta quarta-feira (21) o técnico da equipe, Luis Enrique.

"O melhor de tudo isso é que não tem nada especial para preparar, sabemos o futebol que queremos jogar e agora temos que elevar isso à sua potência máxima", declarou o treinador espanhol em entrevista coletiva no centro de treinamento do clube.

"Não é comum na carreira de um jogador ou de um treinador disputar esse tipo de jogo. É preciso saber controlar a pressão", acrescentou Luis Enrique, que comandou o Barcelona em seu último título da Champions, em 2015.

"Chegar à final da Liga dos Campeões é sempre muito difícil, todos os jogadores e treinadores sonham em jogá-la e a maioria não consegue", continuou.

"Não sei o que vai acontecer. O que acho importante é o DNA da equipe, é que vamos jogar ao máximo, tentar ser os primeiros em Paris a vencer a Liga dos Campeões e fazer história", declarou o espanhol.

Como enfrentar a Inter, que praticamente não ficou atrás no placar na Liga dos Campeões? "Conhecemos Lautaro Martínez e [Marcus] Thuram, dois jogadores no comando do ataque, mais a Inter é mais do que isso. Eles são capazes de começar com [o goleiro Yann] Sommer, podem jogar um futebol de posse de bola ou fazer ligação direta com [Denzel] Dumfries", explicou Luis Enrique.

"É um time que se parece com o nosso, porque gostam de ter a bola com seu meio-campo, defensores que sobem. Sempre vai ser difícil tirar a bola deles. Podem defender com linha alta ou baixa, têm um grande treinador", acrescentou em referência a Simone Inzaghi.

"O Barça fez seis gols neles [nos jogos de semifinal], mas foi eliminado. A Inter também eliminou o Bayern de Munique... Mas nós também somos difíceis de eliminar", avisou.

"É uma das melhores finais de Liga dos Campeões dos últimos anos, mas vamos estar à altura da Inter, agora temos que aproveitar o momento", concluiu.

- Dembélé: 'Encarar com um sorriso' -

No "media day" da Uefa antes da final da Champions, com treino aberto, o atacante Ousmane Dembélé também falou com a imprensa.

"Você nunca sabe se [uma final] vai acontecer novamente na carreira. Pouquíssimos times chegam à final da Liga dos Campeões", disse Dembélé.

"Então você tem que encarar isso com um sorriso, aproveitar. Também manter o foco, mas aproveitar todos esses momentos", porque uma final e algo "magnífico", acrescentou o atacante francês.

"Todo o elenco tem fome, quer esta vitória", expressou.

E a Bola de Ouro, para a qual é um dos favoritos?

"Riem muito de mim com a Bola de Ouro. Mas quando você é jogador do PSG, existem coisas muito mais importantes do que os prêmios individuais, o clube nunca conquistou este título".

"É pouco frequente um clube francês estar na final, então tentamos ter todo mundo nos apoiando", sorriu.

