Lowe's supera em lucro e atende expectativas de receita

A Lowe's teve lucro líquido de US$ 1,64 bilhões no primeiro trimestre de 2025, uma queda de 6,8% em comparação a igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 21. Diluído, o lucro por ação foi de US$ 2,92, acima do consenso de analistas da FactSet, de US$ 2,88.

A receita da varejista americana especializada em reformas residenciais teve queda anual de 2% no trimestre, a US$ 20,93 bilhões, em linha com o esperado pela FactSet. Já as vendas de mesmas lojas (abertas há pelo menos um ano) caíram 1,7%, menos do que a queda prevista de 2,1%.

A Lowe's manteve projeções de resultados para 2025, apesar do CEO, Marvin Ellison, sinalizar que existem "incertezas no curto prazo e ventos contrários no mercado imobiliário". A manutenção do guidance ocorre um dia após a rival Home Depot fazer o mesmo, alegando que não deve realizar grandes aumentos de preços sobre consumidores e minimizar os impactos de tarifas.

Analistas afirmam que os varejistas de artigos para reforma residencial geralmente estão mais bem protegidos das mudanças na política comercial do que outras empresas do setor.

*Com informações da Dow Jones Newswires