Johnson diz que Câmara pode votar projeto de lei de impostos e gastos de Trump nesta 4ª-feira

Por Bo Erickson e David Morgan

WASHINGTON (Reuters) - O presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Mike Johnson, disse que poderia colocar o projeto de lei de Donald Trump sobre impostos e gastos para votação já na noite desta quarta-feira, em um sinal de que ele pode ter superado as objeções dos correligionários republicanos que colocaram em risco sua aprovação.

Depois de se reunir com Trump e os resistentes na Casa Branca, Johnson disse aos repórteres que a Câmara votaria o projeto na noite desta quarta ou na manhã de quinta-feira.

"Acredito que vamos pousar esse avião", disse ele aos repórteres.

Não ficou imediatamente claro quais mudanças Johnson e Trump fizeram para ganhar o apoio de um grupo de republicanos linha-dura que pressionaram por cortes mais profundos nos gastos. Os membros desse grupo disseram mais cedo que estavam animados com as negociações, mas que precisavam de mais tempo.

O projeto de lei estenderá os cortes de impostos de 2017 assinados por Trump, criará novos incentivos para a renda de gorjetas e empréstimos para automóveis, acabará com muitos subsídios para a energia verde e aumentará os gastos com as Forças Armadas e a fiscalização da imigração. Ele também restringirá a elegibilidade para programas de alimentação e saúde que atendem a milhões de norte-americanos de baixa renda.

O não partidário Escritório de Orçamento do Congresso estima que o projeto de lei acrescentará US$3,8 trilhões à dívida de US$36,2 trilhões dos EUA na próxima década.

Na semana passada, a empresa de classificação de crédito Moody's retirou do governo dos EUA sua recomendação de crédito de primeira linha, citando a dívida crescente do país. O mercado acionário norte-americano caiu nesta quarta-feira em meio à preocupação dos investidores com o aumento da dívida.

Johnson disse mais cedo que os negociadores republicanos haviam concordado com as deduções de impostos estaduais e locais -- uma questão importante para os parlamentares republicanos de Nova York e da Califórnia, que são fundamentais para sua estreita maioria -- mas reconheceu a resistência do grupo linha-dura.

O sucesso na Câmara prepararia o terreno para semanas de debate no Senado.

Os republicanos, que controlam as duas Casas do Congresso, estão aguardando o pacote geral de emendas de sua liderança ao projeto de lei, que tem como objetivo unir grupos em conflito dentro do partido. Os democratas também propuseram mais de 500 emendas.

Se o Congresso aprovar a legislação, ela reduzirá alguns benefícios de saúde e alimentação para norte-americanos de baixa renda, cancelará programas de energia verde e fornecerá dezenas de bilhões de dólares para a fiscalização da imigração.