Itália lança grande operação para desmantelar máfia calabresa que importa cocaína do Brasil

As forças de segurança italianas anunciaram, nesta quarta-feira (21), uma grande operação contra a temida máfia calabresa, a 'Ndrangheta, envolvendo 200 pessoas em uma investigação, das quais 97 são alvo de um mandado de prisão. Considerada a máfia mais rica e poderosa da Itália, a 'Ndranguetta está implantada na região da Calábria, no sul do país, com representantes em mais de 40 países, incluindo o Brasil.

Uma estrutura única, que coordena famílias mafiosas da Calábria (sul), se encarregava de "importar do exterior, especialmente da Colômbia, do Brasil e do Panamá, grandes quantidades de cocaína escondidas em contêineres carregados em navios", segundo um comunicado dos carabineiros, como é conhecida a polícia italiana.

"Trabalhadores portuários" pagos pela máfia eram responsáveis por retirar do porto calabrês de Gioia Tauro a droga, que era "distribuída por todo o território nacional por meio de uma estrutura bem organizada e dirigida" pelas famílias mafiosas.

Essas famílias também extorquiam empresários locais e "conseguiam infiltrar as administrações públicas" para obter informações "sobre os processos de licitação" e "se infiltrar (...) nas atividades econômicas", segundo a mesma fonte.

Dos 97 mandados de prisão, 16 pessoas foram colocadas em prisão domiciliar e 81 deveriam ser encarceradas, sem que as autoridades tenham esclarecido quantas delas já estavam na prisão por acusações anteriores.

A operação ocorreu na Calábria, mas também em Roma, Milão, Bolonha, Rimini, Verona e Turim.

A 'Ndrangheta é a máfia italiana mais rica, principalmente devido ao seu quase monopólio no tráfico de cocaína na Europa. Presente em cerca de 40 países, exerce um controle sufocante em sua terra natal, infiltrando e corrompendo a administração enquanto impõe seu domínio com mão de ferro sobre a população.

Mais poderosa que a Cosa Nostra

A 'Ndrangheta é considerada por especialistas como a máfia italiana mais poderosa, depois de ter ultrapassado a Cosa Nostra siciliana e a Camorra napolitana.

De acordo com a criminologista Anna Sergi, da Universidade Britânica de Essex, o nome da organização é de origem grega, a palavra "andranghateia" referindo-se a "um grupo de homens de honra" e a palavra "andrangatho" significando "executar uma ação militar".

A 'Ndrangheta só foi considerada uma máfia diante da lei italiana a partir de 2010, mas suas origens remontam pelo menos à unificação da Itália, em 1861.

O grupo ganhou muito destaque nas décadas de 1980 e 1990 por meio de uma série de sequestros. Ela é suspeita de ter sequestrado, ainda na década de 1970, em Roma, o neto do magnata do petróleo norte-americano, John Paul Getty.

(Com AFP)