Irã encara EUA sem um plano B conforme as linhas vermelhas nucleares colidem

Por Parisa Hafezi e John Irish

DUBAI/PARIS (Reuters) - Enquanto as crescentes tensões entre os Estados Unidos e o Irã sobre o enriquecimento de urânio por Teerã colocam em risco as negociações nucleares, três fontes iranianas disseram que a liderança clerical não tem um plano de recuo claro se os esforços para resolver uma disputa de décadas entrarem em colapso.

Com o fracasso das negociações em relação às linhas vermelhas conflitantes, o Irã pode recorrer à China e à Rússia como um "Plano B", disseram as fontes, mas com a guerra comercial de Pequim com Washington e a Rússia ocupada com sua guerra na Ucrânia, o plano de backup de Teerã parece instável.

"O plano B é manter a estratégia antes do início das negociações. O Irã evitará o aumento das tensões e está pronto para se defender", disse uma autoridade iraniana sênior.

"A estratégia também inclui o fortalecimento dos laços com aliados como a Rússia e a China."

Na terça-feira, o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, rejeitou as exigências dos EUA para interromper o enriquecimento de urânio como "excessivas e ultrajantes", alertando que é improvável que as negociações produzam resultados.

Após quatro rodadas de negociações com o objetivo de restringir o programa nuclear do Irã em troca de alívio das sanções, vários obstáculos permanecem. Teerã se recusa a enviar todo o seu estoque de urânio altamente enriquecido para o exterior ou a participar de discussões sobre seu programa de mísseis balísticos, disseram duas das autoridades iranianas e um diplomata europeu.

A quinta rodada será realizada em Roma na sexta-feira, 23 de maio, disse o ministro das Relações Exteriores de Omã nesta quarta-feira.

A falta de confiança de ambos os lados e a decisão do presidente Donald Trump de sair de um acordo de 2015 com as potências mundiais também aumentaram a importância para o Irã de obter garantias de que Washington não renegará um futuro acordo.

Para agravar os desafios de Teerã, o establishment clerical do Irã está lutando contra crises crescentes -- escassez de energia e água, enfraquecimento da moeda, perdas militares entre os aliados regionais e temores crescentes de um ataque israelense às suas instalações nucleares -- tudo isso exacerbado pelas políticas linha-dura de Trump.

Com o rápido renascimento de Trump de uma campanha de "pressão máxima" sobre Teerã desde fevereiro, incluindo sanções mais rígidas e ameaças militares, disseram as fontes, a liderança do Irã "não tem outra opção melhor" do que um novo acordo para evitar o caos econômico no país que poderia ameaçar seu governo.

Os protestos nacionais contra a repressão social e as dificuldades econômicas nos últimos anos, enfrentados com duras repressões, expuseram a vulnerabilidade da República Islâmica à ira pública e desencadearam conjuntos de sanções ocidentais por desrespeito aos direitos humanos.

"Sem o levantamento das sanções para permitir a venda livre de petróleo e o acesso a fundos, a economia do Irã não poderá se recuperar", disse a segunda autoridade, que, como as outras, pediu para não ser identificada devido à sensibilidade do assunto.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã não estava imediatamente disponível para comentários.