Inundações deixam um morto e 50 mil pessoas ilhadas na Austrália

Chuvas torrenciais inundaram grandes áreas do leste da Austrália, com rios transbordados e estradas engolidas pela água, e deixaram pelo menos um morto e cerca de 50 mil pessoas ilhadas.

Em apenas dois dias, em algumas regiões do estado de Nova Gales do Sul, onde fica a cidade de Sydney, choveu o equivalente a quatro meses.

A polícia encontrou o corpo de um homem de 63 anos que se afogou em sua casa na localidade rural de Moto, cerca de 400 km a nordeste de Sydney.

Em muitos lugares, a água subiu de repente e obrigou muitos moradores a buscarem refúgio nos telhados de suas casas. As autoridades enviaram helicópteros, barcos e drones em uma operação de busca de outras vítimas possíveis e para o resgate dos moradores ilhados.

"Tenho que dizer que estamos nos preparando para mais notícias ruins nas próximas 24 horas. Este desastre natural foi terrível para a comunidade", afirmou a jornalistas Chris Minns, chefe de governo de Nova Gales do Sul.

A localidade de Kempsey, um centro agrícola às margens do rio Macleay, ficou alagada sem que os moradores tivessem tempo de reagir, disse a prefeita Kinnie Ring à AFP.

A chuva era "ensurdecedora e horrível", explicou Ring. Apenas em seu município, há mais de 20 mil pessoas ilhadas, muitas delas sem acesso a medicamentos ou provisões.

"Não víamos uma inundação assim em muito tempo", afirmou.

O chefe de governo de Nova Gales do Sul informou que o total de pessoas ilhadas em seu estado se aproxima de 50 mil.

Desde o árido deserto no interior até a costa tropical no norte do país, grande parte da Austrália tem sido castigada por fenômenos meteorológicos extremos nos últimos meses.

A temperatura média na superfície do mar ao redor do país alcançou um recorde em 2024, segundo a Universidade Nacional da Austrália.

Um mar mais aquecido libera mais umidade na atmosfera, o que pode favorecer chuvas mais intensas.

