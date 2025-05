Celular mais fino da Samsung chega ao Brasil; confira preços e detalhes

Começou hoje a pré-venda do Samsung Galaxy S25 Edge no Brasil. Com uma estrutura em titânio e design ultrafino, o modelo —considerado a versão mais "barata" do S25 Ultra— chega a partir de R$ 8.799.

O valor salgado já era esperado, uma vez que se trata de um celular premium com especificações avançadas, além de contar com um design mais fino e compacto. Durante o último Galaxy Unpacked, realizado em San José, na Califórnia (EUA), o Guia de Compras UOL conheceu de perto o novo aparelho.

Preço do Galaxy S25 Edge no Brasil

256 GB: R$ 8.799

R$ 8.799 512 GB: R$ 9.799

Vale destacar que, durante a pré-venda, a versão com 512 GB de espaço de armazenamento está sendo vendida pelo mesmo preço do celular com 256 GB, ou seja, R$ 8.799.

Samsung Galaxy S25 Edge Imagem: Marcella Duarte/UOL

O que tem de bom no Galaxy S25 Edge?

Superfino e leve. Com 0,58 cm de espessura e peso de 163 gramas, é o celular mais fino já produzido pela Samsung. Comparando com os outros modelos da linha: S25 (0,72 cm e 162 gramas), S25+ (0,73 cm e 190 gramas) e S25 Ultra (0,82 mm e 128 gramas).

Design minimalista. A moldura é de titânio, como a do Galaxy S25 Ultra, o que ajuda na leveza. Na traseira, em vidro com aspecto de metal, as duas câmeras ficam em um discreto módulo em forma de pílula, que lembra o design do iPhone 16.

Cores. São três opções: azul (Titanium Icyblue), cinza (Titanium Silver) e preto (Titanium Jetblack)

Câmeras. A principal tem 200 MP com zoom de 2x (qualidade óptica) e é acompanhada por uma ultrawide de 12 MP (campo aberto e modo macro). Segundo a empresa, houve um extenso trabalho de miniaturização dos sensores e lentes para chegar neste conjunto duplo, sem teleobjetiva dedicada. A câmera frontal, para selfies, tem 12 MP.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Inteligência artificial. O S25 Edge chega com sistema One UI 7, que inclui recursos avançados do pacote Galaxy AI como o apagador de objetos, o removedor de barulhos em vídeos e o corte automático de vídeos para redes sociais, além do assistente Google Gemini.

Processador. Snapdragon 8 Elite, o mais avançado da Qualcomm, em sua versão aprimorada "for Galaxy", que também equipa os outros modelos da linha S25. São até 12 GB de memória RAM e 256 GB ou 512 GB de armazenamento interno.

Bateria. 3.786 mAh, a menor da linha, o que é esperado em um modelo tão fino (o Galaxy S25 tem 4.000 mAh, o Galaxy S25+ tem 4.900 mAh e o S25 Ultra tem 5.000 mAh).

Tela. AMOLED de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, como a dos irmãos. É o primeiro aparelho do mundo com vidro Gorilla Glass Ceramic 2.

Proteção. IP68 contra água e poeira.

Ofertas da linha Galaxy S25

Durante a pré-venda do Edge, também é possível aproveitar ofertas dos modelos Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra, que foram lançados no início do ano. Confira:

