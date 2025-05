Frente fria muda tempo em SP; veja a previsão para os próximos dias

A passagem rápida de uma leve frente fria no litoral paulista deve também afetar o tempo na cidade de São Paulo nesta quinta-feira, 22. A expectativa é de céu nublado a encoberto, chuva isolada de intensidade fraca no período da tarde, e garoa ocasional à noite nos próximos dias.

Ainda de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a temperatura máxima deve apresentar declínio, e a mínima permanece estável.

Na sexta-feira, 23, o sistema frontal se afasta para alto mar. "No entanto, os ventos úmidos de retaguarda facilitam o ingresso de umidade e a formação de muitas nuvens em toda a faixa leste paulista", estima o órgão municipal.

Desta forma, o céu permanecerá com muitas nuvens e há potencial para garoa isolada, principalmente entre a tarde e o início da noite.

Veja a previsão para SP, segundo a Meteoblue:

Quarta-feira: entre 15ºC e 26ºC;

Quinta-feira: entre 17ºC e 23ºC;

Sexta-feira: entre 17ºC e 21ºC.

No sábado, 24, as temperaturas devem permanecer entre 16ºC e 23ºC, mas para domingo, 25, a máxima já deve voltar a subir chegando aos 27ºC na cidade de São Paulo, segundo a Meteoblue.

Temperaturas negativas no Sul do País

Já no Rio Grande do Sul, foi registrado nesta quarta-feira, 21, o quinto dia neste ano em que a temperatura caiu abaixo de zero no Estado, com mínima de 1,6ºC negativo no município de Pinheiro Machado, na serra do sudeste, de acordo com a MetSul.

"Pedras Altas, na mesma região, também anotou marca negativa com -0,6ºC", segundo a empresa de meteorologia, que já havia destacado que a influência desta massa de ar frio com trajetória marítima terá efeito limitado a essas localidades.